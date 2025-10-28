Ciclovie della Transumanza, il progetto va avanti

Dopo i primi incontri di animazione territoriale e dopo le quattro giornate di press tour con stampa specializzata, proseguono le attività dedicate al progetto delle Ciclovie della Transumanza.

Ieri al via le iniziative nella Sala consiliare del Comune di Cugnoli, per due giornate dedicate a un tema centrale per lo sviluppo turistico dell’area, Turisti enogastronomici: chi sono, cosa fanno, cosa cercano?.



Il primo giorno seminario di approfondimento, per analizzare le tendenze e i comportamenti della domanda turistica. Il secondo, laboratorio di coprogettazione, per costruire insieme nuove esperienze e servizi legati al gusto e alla scoperta del territorio. La partecipazione è aperta a tutti gli operatori turistici, culturali ed economici dell’area.





“Seguiamo una tabella di marcia concreta e ragionata - commenta Lanfranco Chiola, vice sindaco di Cugnoli comune capofila e coordinatore dell’Area omogenea 5 -. Con pragmatismo e determinazione, con momenti reali di promozione delle aree di riferimento, con occasioni di scoperta. Con il press tour abbiamo presentato Ciclovie della Transumanza a rappresentanti di stampa di settore, che hanno testato il percorso e vissuto il territorio. Esploriamo ora un altro punto di forza per la promozione del progetto, con l’incontro dedicato al turismo enogastronomico”.



Prossimo appuntamento il 3 e 4 novembre a Torre de’ Passeri con seminario e laboratorio su Turismo attivo e cicloturismo. Ciclovie della Transumanza è realizzato grazie al finanziamento del PNRR - PNC, Misura B2.2, Area Omogenea 5. Un progetto di sviluppo locale proposto dal comune di Cugnoli, capofila di altri sette comuni e da Carsa, come partner privato. I comuni che partecipano, fra le province di Pescara e dell’Aquila, oltre a Cugnoli, sono: Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme e Torre de’ Passeri.

Con il press tour che si è svolto da giovedì 23 ottobre a domenica 26 ottobre, rappresentanti della stampa di settore hanno testato il percorso e le sue occasioni di scoperta, fra natura, territorio, enogastronomia. Hanno partecipato: Manuel Massimo per Bikeitalia, Maurizio Coccia di Cyclinside, Andrea Cottini di Bici Style e Stefano Martignoni di 4Bicycle.



https://ciclovietransumanza.it/landing/



