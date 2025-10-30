Chiuso al pubblico il comparto della Pineta del laghetto artificiale [FOTO]

Il comparto della Pineta dannunziana dove si trova il laghetto artificiale Ã¨ chiuso al pubblico a seguito della caduta di due alberi. Lo annunciano il sindaco Carlo Masci e l'assessore Cristian Orta mettendo in evidenza che la caduta si Ã¨ verificata nei giorni scorsi, verosimilmente a causa del forte vento, e la chiusura si Ã¨ resa necessaria con finalitÃ prudenziali, per tutelare l'utenza ed evitare qualsiasi tipo di pericolo per chi frequenta l'area verde. Si sta provvedendo alla messa in sicurezza dell'area per la riapertura della Pineta dannunziana al pubblico.

"La sicurezza Ã¨ prioritaria", dicono Masci e Orta, "e per garantirla Ã¨ indispensabile intervenire sugli alberi a rischio, come stiamo facendo su indicazione degli esperti che hanno valutato lo 'stato di salute' del verde e definito come deve attivarsi l'amministrazione".