Nuova pista Aeroporto d'Abruzzo, lavori in dirittura d'arrivo

Dovrebbero essere completati entro la fine dell'anno, poi taratura e collaudo in volo di Enav

Territorio
Proseguono i lavori finalizzati all'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo. Le attivitÃ  dovrebbero concludersi entro fine anno e subito dopo partiranno la taratura e il collaudo in volo di Enav per la messa in esercizio del nuovo sistema di avvicinamento strumentale. Al momento sono in corso di realizzazione gli strati finali della pavimentazione: su metÃ  della nuova superficie sono giÃ  stati stesi gli strati di conglomerato bituminoso, mentre nella fascia di attacco alla vecchia pavimentazione (pista attualmente in uso) si sta terminando il misto cementato. 

Una volta completato il conglomerato bituminoso su tutta la parte, si procederÃ  con la stesura del tappeto bituminoso finale e con l'installazione delle luci di pista. Parallelamente alla taratura e al collaudo in volo, la commissione di collaudo Enac istruirÃ  il collaudo tecnico amministrativo finale per la messa in esercizio della pista, che sarÃ  sancita da una specifica pubblicazione Aeronautica. L'attuale pista dello scalo pescarese attualmente Ã¨ lunga 2.419 metri. Al termine delle attivitÃ , la nuova pista sarÃ  di 2.808 metri, con una differenza di 389 metri in piÃ¹ di corsa al decollo. I lavori, dopo la fase di bonifica, pulizia dei terreni e attivitÃ  preparatorie, hanno preso il via a maggio scorso.

