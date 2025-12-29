Montepulciano d'Abruzzo, lo spot con Maria Grazia Cucinotta "dÃ  valore al territorio"

Â«Questo spot rappresenta un motivo di orgoglio per lâ€™Abruzzo e per tutto il comparto agricolo e vitivinicolo regionaleÂ».

CosÃ¬ il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega allâ€™Agricoltura, Emanuele Imprudente, intervenendo sul lancio della nuova campagna televisiva dedicata al Montepulciano dâ€™Abruzzo, in onda sulle reti Rai nel periodo natalizio, con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta e del tenore abruzzese Piero Mazzocchetti.

Â«Ãˆ una tappa fondamentale di una strategia di promozione costruita nel tempo â€“ ha aggiunto Imprudente - fatta di lavoro, visione e investimenti mirati sulla valorizzazione delle nostre eccellenze e sul racconto autentico della terra da cui nascono. Il Montepulciano dâ€™Abruzzo non Ã¨ soltanto un vino: Ã¨ espressione di storia, identitÃ , cultura e passione. Ãˆ il frutto del lavoro quotidiano dei nostri produttori e lâ€™anima di una regione che sa essere autentica, forte e profondamente legata alle proprie radiciÂ».

Â«Promuovere il Montepulciano dâ€™Abruzzo â€“ ha spiegato Imprudente - significa dare valore al territorio, tutelarlo e credere concretamente nel suo futuro. Ãˆ un impegno che portiamo avanti con convinzione, anche grazie a una sinergia strutturata e costante con il Consorzio Tutela Vini dâ€™Abruzzo, che rappresenta un interlocutore fondamentale nella valorizzazione della denominazione e nel rafforzamento del suo posizionamento sui mercati nazionali e internazionaliÂ».

Â«La messa in onda dello spot sulle principali reti Rai, nei programmi di maggiore ascolto nel periodo natalizio â€“ ha affermato lâ€™assessore â€“ costituisce unâ€™occasione strategica per portare lâ€™Abruzzo nelle case di milioni di persone, in Italia e allâ€™estero, rafforzando lâ€™immagine della nostra regione come terra di qualitÃ , tradizione e autenticitÃ . Un Abruzzo che merita di essere conosciuto, riconosciuto e sceltoÂ».

Â«La campagna â€“ ha concluso Imprudente -si inserisce in una piÃ¹ ampia strategia di promozione volta a rafforzare il ruolo del Montepulciano dâ€™Abruzzo come ambasciatore della regione nel mondo, valorizzando un Abruzzo che, attraverso il vino, continua a offrire eccellenza, passione e una narrazione autentica capace di emozionareÂ».

In evidenza erredibifoto