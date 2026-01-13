Nuovi orari per la filovia Pescara–Montesilvano: nel fine settimana si viaggia anche di sera

Dal 30 gennaio entrano in vigore i nuovi orari del servizio della linea La Verde , nel weekend, con un potenziamento delle corse per rispondere meglio alle esigenze di mobilità serale e notturna.

Nelle fasce serali e notturne dalle 21:30

DOMENICA – FESTIVI ESTIVI

Frequenza ogni 15 minuti

• Prima corsa: 7:00 da Pescara e Montesilvano

• Servizio prolungato fino a 00:30 da Pescara e 01:00 da Montesilvano

“Un servizio più efficiente - si legge in una nota del Comune di Pescara -, sostenibile e vicino alle esigenze di tutti. Muoversi tra Pescara e Montesilvano è ancora più semplice”.