Nuovi orari per la filovia Pescara–Montesilvano: nel fine settimana si viaggia anche di sera

Dal 30 gennaio entrano in vigore i nuovi orari del servizio della linea La Verde, nel weekend, con un potenziamento delle corse per rispondere meglio alle esigenze di mobilità serale e notturna.
VENERDÌ
Frequenza ogni 10 minuti
• fino alle 20:45 da Pescara
• fino alle 21:15 da Montesilvano
Nelle fasce serali e notturne dalle 21:30
Frequenza ogni 15 minuti
• 00:30 ultima corsa da Pescara
• 01:00 ultima corsa da Montesilvano
SABATO
Frequenza ogni 15 minuti
• Prima corsa: 6:00 da Pescara / 6:30 da Montesilvano
• Ultima corsa: 00:30 da Pescara / 01:00 da Montesilvano
DOMENICA – FESTIVI INVERNALI
Frequenza ogni 15 minuti
• Prima corsa: 7:00 da entrambe le città
• Ultima corsa: 22:00 da Pescara / 22:30 da Montesilvano
DOMENICA – FESTIVI ESTIVI
Frequenza ogni 15 minuti
• Prima corsa: 7:00 da Pescara e Montesilvano
• Servizio prolungato fino a 00:30 da Pescara e 01:00 da Montesilvano
“Un servizio più efficiente - si legge in una nota del Comune di Pescara -, sostenibile e vicino alle esigenze di tutti. Muoversi tra Pescara e Montesilvano è ancora più semplice”.