Fiera del Termalismo a Parigi, De Renzis: "Investiamo per creare occupazione e aumentare i flussi turistici"

Luca De Renzis, in rappresentanza del Consiglio regionale abruzzese, è presente alla Fiera mondiale del termalismo che si svolge al Louvre di Parigi e si conclude oggi.

L'Abruzzo è rappresentato dalle Terme di Popoli collocate in uno stand, insieme al Comune di Pantelleria, messo a disposizione dall'Ancot (Associazione nazionale dei Comuni Termali) con il sostegno del'Assemblea legislativa regionale.

De Renzis, capo della delegazione abruzzese,nel corso del suo intervento durante una delle sessioni di lavoro ha sottolineato come la presenza di Popoli Terme a Les Thermalies sia coerente con il lavoro che questa amministrazione regionale sta portando avanti sul turismo del benessere. “Le terme – ha rimarcato De Renzis – costituiscono una leva di sviluppo in grado di generare occupazione, destagionalizzazione, alimentare flussi turistici rafforzando l'identità dei nostri territori. Per ottenere questi importanti obiettivi l'Abruzzo ha a disposizione risorse importanti che vanno promosse con continuità e determinazione”.

Nel corso dell'evento è stata anche presentata l'accordo tra Popoli Terme e il Comune di Pantelleria per sancire un connubio che vuole affermarsi partendo dal turismo e arrivare a cogliere aspetti significativi della crescita economico-sociale delle due comunità