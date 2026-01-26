'Una Terra che Respira', presentati a Pescara i risultati della campagna nazionale Plastic Free

Presentati in Abruzzo, a Pescara, i risultati dell’iniziativa “Una Terra che Respira” dell’organizzazione di volontariato Plastic Free, sostenuta da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula e realizzata in collaborazione con CESVI. Il progetto ha coinvolto più di 11.000 volontari in 300 città italiane in attività di pulizia ambientale, contribuendo a rafforzare la sensibilizzazione sul contrasto e sulla riduzione dell’inquinamento da plastica.

L’iniziativa, selezionata dalla Filiale Digitale della Divisione Banca dei Territori, è stata resa possibile attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. Da settembre a dicembre del 2024 sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, di imprese e della Banca stessa che ha partecipato attivamente, destinando 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

Il progetto ha permesso di organizzare eventi di pulizie ambientali in 300 città italiane, realizzando la rimozione di 165 tonnellate di plastica e rifiuti da spiagge, fiumi, parchi e aree periurbane, individuati con il coinvolgimento di amministrazioni comunali e comunità locali e dopo un’attenta fase di sopralluoghi per valutarne l’idoneità. Dai centri cittadini alle contrade periferiche, dai piazzali ferroviarie a quelli delle scuole, tanti i luoghi rinati dopo l’intervento dei volontari: dal torrente Sangone a Torino, al Bosco delle Cerbaie in Toscana, dalla foce del fiume Lato in Sicilia al Parco delle Groane in Lombardia, dalla spiaggia di Campomarino Lido in Molise all’Isola dell’Amore nel Ferrarese.

Nelle attività – illustrate da Vito Del Priore, Operation Manager di Plastic Free – sono stati coinvolti più di 11.000 volontari, con il coordinamento sul campo di oltre 200 referenti locali e il supporto di 322 associazioni, che hanno collaborato alla buona riuscita delle iniziative. Importante anche il contributo del mondo scolastico e universitario, con 24 scuole e una università che hanno preso parte attivamente, coinvolgendo studenti nelle operazioni di pulizia.

L’opera di sensibilizzazione ambientale ha raggiunto indirettamente una platea stimata in circa 3,2 milioni di cittadini, che oggi possono godere di aree ripulite e valorizzate. I fondi raccolti hanno permesso di finanziare la preparazione e la realizzazione delle iniziative di pulizia ambientale, con il prezioso contributo degli oltre 1.100 referenti della rete Plastic Free Italia.

La Filiale Digitale di Intesa Sanpaolo offre assistenza e consulenza alla clientela attraverso 2.300 gestori sul territorio nazionale, operativi 24 ore su 24 via telefono e chat, in orari estesi e anche nei giorni festivi.

“Questo progetto è la dimostrazione concreta di quanto possa essere potente la sinergia tra cittadini, volontari e realtà che credono nel cambiamento. Grazie al supporto ricevuto e alla risposta straordinaria delle comunità locali, siamo riusciti a trasformare l’idea di tutela ambientale in un'azione collettiva capace di generare impatto reale. Ogni chilogrammo di plastica raccolto racconta una storia di impegno, consapevolezza e speranza per un futuro più pulito” – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus.

Fabio Balderacchi, Executive Director Filiale Digitale Intesa Sanpaolo: “Abbiamo scelto insieme a CESVI il progetto dell’Associazione Plastic Free per sensibilizzare i cittadini al contrasto e alla riduzione dell’inquinamento da plastica. L’approccio del nostro Programma Formula promuove solidarietà e senso di comunità. La generosità delle persone, insieme al contributo diretto della Banca, hanno permesso di raggiungere l’obiettivo della raccolta fondi”.

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 200 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, conclude Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.

L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.