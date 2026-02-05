PiÃ¹ compagnie significano piÃ¹ opzioni: la sfida che determinerÃ  il futuro dell'aeroporto

Lâ€™Aeroporto dâ€™Abruzzo si conferma un elemento fondamentale per la mobilitÃ della regione, come dimostrano i dati del 2025, che parlano di circa 1,15 milioni di passeggeri.

Ma nel 2026, lâ€™obiettivo non puÃ² essere solo quello di aumentare i numeri: la vera sfida Ã¨ garantire un servizio continuo e affidabile, perchÃ© unâ€™infrastruttura strategica non puÃ² funzionare a singhiozzo. Negli ultimi mesi, infatti, i viaggiatori hanno dovuto affrontare vari disagi, tra operativitÃ ridotta, ritardi e dirottamenti.

Tra i problemi emersi nel dibattito locale ci sono lavori infrastrutturali non completati come promesso e la mancata piena operativitÃ dei sistemi di assistenza allâ€™atterraggio (ILS), che complicano la gestione nei giorni di scarsa visibilitÃ . In questo contesto, cresce lâ€™interesse per ampliare il numero di compagnie e rotte attive, per ridurre la dipendenza da pochi operatori e migliorare la competitivitÃ delle tariffe.

Nel frattempo, Ryanair ha annunciato un potenziamento delle operazioni da e per Pescara, con nuove rotte previste tra lâ€™inverno 2025 e lâ€™estate 2026: un chiaro segnale che lo scalo puÃ² essere attrattivo, a patto che ci sia una programmazione stabile e infrastrutture completamente funzionanti.

Ora la prioritÃ Ã¨ trasformare questa crescita in un servizio stabile: completare gli interventi ancora critici e riportare lo scalo a piena efficienza, per ridurre ritardi e dirottamenti, soprattutto nei giorni piÃ¹ difficili. Solo con unâ€™affidabilitÃ operativa e unâ€™offerta piÃ¹ ampia di rotte e compagnie si potrÃ rendere davvero solido e competitivo il sistema aeroportuale abruzzese nel 2026.