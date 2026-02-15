Partecipa a Pescara News

ContinuitÃ  territoriale per lâ€™Aeroporto dâ€™Abruzzo: confermata la Conferenza dei Servizi

Il dossier, approvato da Commissione Europea e Ministero dei Trasporti, interviene dopo la riduzione dei voli per Milano Linate

Territorio
Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha ricevuto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, la delega a convocare e presiedere la Conferenza dei Servizi per definire gli Oneri di Servizio Pubblico relativi ai collegamenti aerei verso alcuni scali nazionali.

La Conferenza avrÃ  il compito di stabilire i collegamenti aerei da sostenere per garantire la continuitÃ  territoriale della Regione Abruzzo, in considerazione delle difficoltÃ  del mercato nel mantenere alcune rotte essenziali. Il dossier presentato dalla Regione Ã¨ stato approvato sia dalla Commissione Europea sia dal Ministero dei Trasporti, in seguito alla riduzione dei collegamenti da e per Milano Linate.

Le risorse necessarie per gli Oneri di Servizio Pubblico sono giÃ  previste nel Bilancio triennale dello Stato, consentendo di procedere alla pubblicazione della gara per individuare il vettore incaricato di gestire i voli. Lâ€™obiettivo Ã¨ completare le procedure necessarie per avviare i collegamenti a partire dallâ€™autunno 2026.

