Referendum giustizia, nuovi incontri di Giustodireno con i cittadini

Continuano gli appuntamenti informativi organizzati dal comitato Giustodireno Abruzzo sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Gli eventi in programma per questa settimana, aperti a tutti, sono numerosi. Oggi, 26 febbraio, alle ore 17,30 ci sarà un incontro a Teramo, nella Corte interna della Biblioteca regionale, insieme al magistrato Edmondo Bruti Liberati, già procuratore capo di Milano. Alle ore 18 si dialogherà sul referendum anche a Francavilla al Mare (Auditorium Sirena) con i giornalisti Marianna Aprile, Luca Telese e Francesco Cancellato. Interverrà inoltre il procuratore di Pescara Giuseppe Bellelli. Parteciperanno in collegamento l'avvocato Anna Falcone, Gherardo Colombo e Gianrico Carofiglio. Infine, sempre alle ore 18, il Futuro Imperfetto 2.0 di Pescara ospiterà un dibattito con Walter Massa, presidente nazionale dell'Arci, Maurizio Acerbo (foto), segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e Daniela Angelozzi, giudice civile del comitato Giustodireno, coordinati da Valerio Antonio Tiberio (presidente dell'Arci Pescara).

“Credo sia importante moltiplicare le iniziative perchè a favore della deforma della Costituzione c'è un largo schieramento mediatico, politico e economico trasversale”, dichiara Acerbo. Il 27 febbraio gli appuntamenti continueranno a Ortona, nell'Auditorium Eden, dalle ore 17,30; a Pizzoli, nella sala consiliare, dalle ore 17,30; a Martinsicuro, nella sala consiliare, dalle ore 20,30. Quindi la settimana di incontri si concluderà il 28 febbraio: la mattina, alle ore 10,30, confronto con i cittadini a Loreto Aprutino, sala Otello Farias; il pomeriggio, alle ore 16, ritrovo a Guardiagrele (The Same Place); infine, appuntamento a Montesilvano alle ore 19, nel salone parrocchiale di via Sele 5. In quest'ultimo caso interverranno Luca Sciarretta (magistrato, Procura Generale Corte Cassazione), Silvia Cipolloni (avvocata Foro Pescara, Comitato Avvocati per il No) e Virginia Scalera (giudice penale e presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo). “Saranno occasioni importantissime per approfondire le tematiche del referendum in vista del voto e informare la cittadinanza sui temi e gli aspetti toccati dalla riforma”, scrive in una nota il comitato Giustodireno Abruzzo.