Finanziato il progetto 'LIFE Bycatch' per la tutela della biodiversitÃ  marina nellâ€™Area Protetta Torre del Cerrano

Lâ€™Area Marina Protetta Torre del Cerrano Ã¨ tra i beneficiari del progetto europeo LIFE Bycatch, unâ€™importante iniziativa dedicata alla riduzione delle catture accidentali di specie marine protette e al miglioramento della sostenibilitÃ delle attivitÃ di pesca. Il progetto ha ottenuto un finanziamento per l'area marina protetta di circa 300 mila euro destinato alle attivitÃ locali, nellâ€™ambito del programma LIFE dellâ€™Unione Europea, lo strumento finanziario comunitario per lâ€™ambiente e lâ€™azione per il clima. LIFE Bycatch si pone in continuitÃ con il progetto LIFE DELFI, concluso nel 2024, che ha consentito di sviluppare soluzioni efficaci per mitigare le interazioni tra pesca professionale e delfini. La nuova iniziativa amplia il raggio dâ€™azione, affrontando in modo integrato il problema del bycatch che coinvolge cetacei, tartarughe marine, elasmobranchi e uccelli marini.

Il progetto prevede lâ€™impiego di tecnologie innovative e sistemi avanzati di monitoraggio per migliorare la rilevazione delle catture accidentali e ridurre le interazioni tra fauna marina e attrezzi da pesca. Tra le soluzioni sperimentate figurano dissuasori acustici intelligenti basati su algoritmi di intelligenza artificiale, sistemi di monitoraggio elettronico a bordo dei pescherecci e programmi di monitoraggio acustico per lo studio della presenza dei cetacei e la prevenzione delle interazioni con le attivitÃ di pesca. Il progetto include inoltre azioni per la riduzione dei rifiuti marini derivanti dalla pesca, la sperimentazione di attrezzature biodegradabili e attivitÃ di formazione rivolte ai pescatori per favorire pratiche operative sostenibili. LIFE Bycatch Ã¨ realizzato da un partenariato internazionale che coinvolge istituzioni scientifiche, enti gestori di aree protette e organizzazioni ambientaliste, capofila Ã¨ Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Ancona. Il progetto coinvolge inoltre pescatori, autoritÃ portuali e comunitÃ locali, promuovendo un modello di gestione partecipata delle risorse marine.

Nellâ€™ambito delle attivitÃ progettuali, lâ€™Area Marina Protetta Torre del Cerrano contribuirÃ alle azioni di monitoraggio, alla sperimentazione delle soluzioni tecnologiche e al coinvolgimento degli operatori della pesca e della cittadinanza, con lâ€™obiettivo di rafforzare la tutela della biodiversitÃ e promuovere una pesca sempre piÃ¹ sostenibile. Il progetto LIFE Bycatch rappresenta un passo significativo verso la conservazione degli ecosistemi marini e la protezione delle specie vulnerabili, consolidando il ruolo dellâ€™Area Marina Protetta Torre del Cerrano come laboratorio di innovazione e buone pratiche per la tutela del mare Adriatico.