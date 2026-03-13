Terme di Popoli, dal 16 marzo riprendono i servizi termali

Alle Terme Inn Popoli - aperte tutto l’anno per il centro benessere e la parte riabilitativa - da lunedì 16 marzo tornano attivi i servizi termali. Un ventaglio di possibilità per diverse patologie, da scegliere come singolo percorso o in pacchetti, senza dimenticare i cicli convenzionati. Le cure termali sono possibili grazie alle proprietà benefiche dell’acqua Decontra, utilizzata nello stabilimento delle Terme.



Ecco allora le cure inalatorie ed endotimpaniche, per patologie delle vie aeree, indicate in particolare per gli stati di cronicizzazioni e gli esiti di riniti, sinusiti, faringiti, tonsilliti, laringiti, tracheiti, bronchiti, otiti, fino alle allergie. Si passa poi alle cure per patologie osteoarticolari, indicate per artrosi, osteoartrosi e reumatismi extra-articolari. La Balneoterapia è studiata per dermatiti atopiche e seborroiche, psoriasi, eczemi. Si aggiungono le cure per patologie vascolari, per la cura dei disturbi vascolari periferici. E, infine, la cura idropinica, rivolta alle patologie dell’apparato gastroenterico. Queste stesse cure sono fruibili in regime convenzionato, nonché in pacchetti, con diverse soluzioni.



“Terme Inn Popoli propone cicli di cure termali e riabilitative in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale - commentano dalla struttura -. Tutti i cittadini possono fruirne presentando l’impegnativa del medico di base, che riporti il ciclo di cura consigliato e la relativa patologia. Il tutto si svolge anche in forma privata. Sempre sfruttando le proprietà della nostra acqua termale, caratterizzata da un buon grado solfidrometrico”.

