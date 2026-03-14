Masci consegna un riconoscimento ad Alessandro Calista, lâ€™agente di polizia aggredito a Torino

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha incontrato nei giorni scorsi Alessandro Calista, il poliziotto di 29 anni originario di Catignano che Ã¨ stato aggredito a Torino durante una manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Masci, come aveva giÃ annunciato telefonicamente a Calista, ha voluto premiarlo a nome della cittÃ consegnandogli una pergamena e una miniatura in 3D della Nave di Cascella. All'incontro hanno preso parte il questore Carlo Solimene e il dirigente della squadra Volante Pierpaolo Varrasso.

"Le persone che si mettono a disposizione dello Stato, quindi della comunitÃ , devono essere sempre portate come esempio e tu costituisci un esempio per tanti giovani", ha detto Masci a Calista. "Quello che fate Ã¨ complicatissimo, e spesso non viene neanche riconosciuto, anzi, certe volte il vostro lavoro viene quasi sbeffeggiato. E quindi l'istituzione, il Comune, vuole lanciare un segnale chiaro rivolgendo la propria attenzioni a chi si impegna", ha proseguito il sindaco elogiando l'attivitÃ "di chi Ã¨ a servizio della societÃ e svolge il proprio lavoro in condizioni non semplici. Abbiamo assistito in tv a ciÃ² che ti Ã¨ capitato mentre eri a proteggere lo Stato e abbiamo da subito pensato che andavi premiato dal sindaco della cittÃ piÃ¹ grande della tua provincia, perchÃ© tu non sei sono un cittadino di Catignano ma una persona che deve essere messa in evidenza in tutto l'Abruzzo e in tutta Italia, e questo riconoscimento vale per tutti coloro che, come te, si sacrificano, si impegnano e si mettono a disposizione degli altri. La benemerenza che ti consegno Ã¨ a nome dei cittadini di Pescara e anche, forse, di tutti quei sindaci che vorrebbero essere qui a premiarti".

Anche Solimene ha voluto ringraziare Calista e ha rivolto il proprio pensiero a tutti i giovani che entrano in Polizia. "Il coraggio tuo e del tuo collega, sono un esempio formidabile", ha aggiunto. Calista ha ringraziato per l'attenzione ricevuta e per il riconoscimento che la cittÃ di Pescara gli ha voluto consegnare. "Non mi aspettavo tutto questo risalto mediatico", ha commentato il poliziotto. Come ho detto, non Ã¨ la prima volta che succede: io stavo facendo semplicemente il mio lavoro, quello che svolgo tutti i giorni, quindi non mi sento di aver fatto qualcosa di cosÃ¬ eclatante. E vi ringrazio per il pensiero che avete avuto per me".