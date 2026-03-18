Odda, tra le 'Stelle del Sud' anche nel 2026

Odda, azienda pescarese che si occupa di consulenza informatica, rientra per il secondo anno nella prestigiosa classifica stilata da Il Sole 24 Ore e Statista "Stelle del Sud" che premia le imprese del Mezzogiorno italiano che si sono distinte con risultati straordinari in termini di innovazione e performance tra ricavi e numeri. Quest'anno con un limite piÃ¹ stringente: prerogativa, infatti, per candidare la propria azienda quella di non avere un ricavo inferiore a 100mila euro per l'anno 2021.

Odda si posiziona, tra 200 aziende totali, al 7Âº posto nella classifica assoluta, 1Âª nella categoria IT&Software e 2Âª tra le imprese abruzzesi.

Favorire il rientro dei cervelli

Non Ã¨ casuale la scelta della mission di Odda, l'azienda pescarese che crede che il talento esista e si puÃ² trovare ovunque. Strutturata come un Talent Hub di consulenza IT in modalitÃ full-remote, Odda vuole fare da ponte tra competenze e progetti, riportando il centro d'attrazione dai grandi poli metropolitani alle aree urbane medio-piccole del Centro-Sud, nel tentativo di rendere il panorama imprenditoriale dinamico e competitivo.

Smentire l'idea che l'Abruzzo non possa essere centro virtuoso e che non ci sia margine di crescita Ã¨ al centro dell'obiettivo di Odda, che anzi vuole essere polo attrattivo per i talenti locali e punto di riferimento nel settore IT.

L'espansione Ã¨ uno degli obiettivi chiave per i prossimi anni tramite l'esportazione del talento e la collaborazione tra talenti di piccoli centri e grandi realtÃ multinazionali, non limitata piÃ¹ dal contesto geografico, in una romantica ottica di lavoro senza confini.

Storie di successo dal territorio

In linea con i suoi valori e obiettivi, Odda ha creato il format OOF, uno spazio di connessione e dialogo, che mira a valorizzare storie di eccellenza del territorio.

Ambientazione di nascita di OOF Ã¨ l'Abruzzo, ma la sua natura Ã¨ itinerante e prevede di estendersi in altri territori del Centro-Sud. Il prossimo appuntamento Ã¨ infatti previsto a Campobasso il 27 marzo e accoglierÃ tre storie, tre talenti del mondo tech che si confronteranno su un percorso professionale avviato nello stesso contesto regionale: il Molise.



