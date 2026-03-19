Coldiretti e difesa del 'Made in Italy', venerdÃ¬ l'incontro con Lollobrigida a Montesilvano

La mobilitazione della Coldiretti arriva sulla costa adriatica, in Abruzzo, con migliaia di agricoltori che si ritroveranno a Montesilvano, in provincia di Pescara, per difendere il Made in Italy a tavola, assieme al proprio futuro e a quello dei cittadini consumatori.

"Un momento di confronto - si legge in una nota dell'organizzazione regionale abruzzese di Coldiretti - sui pericoli che minacciano la sovranitÃ alimentare del Paese e le eccellenze della Dieta Mediterranea, ma anche sui risultati ottenuti con le manifestazioni in Europa, a partire dal recupero di fondi Pac.

Lâ€™appuntamento Ã¨ per venerdÃ¬ 20 marzo, dalle ore 9.30, al Pala Dean Martin, in via Aldo Moro a Montesilvano, assieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e i presidenti di Coldiretti Abruzzo Pietropaolo Martinelli, Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni, e Coldiretti Molise, Claudio Papa, oltre al ministro dellâ€™Agricoltura, della SovranitÃ alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.