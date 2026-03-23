Progetto esecutivo della pista ciclabile a Francavilla al Mare, critica Italia Nostra

Italia Nostra sezione di Chieti-Francavilla, comprendendo a malincuore la scelta obbligatoria del tracciato della pista ciclopedonale che nel tratto dal porto al Pontile si alterna tra arenile e marciapiedi di via Colombo e viale Kennedy, stigmatizza l'eliminazione dello storico muretto rivestito in travertino che da Largo Modesto Della Porta al Pontile per generazioni è stato luogo di incontro e intrattenimento.

“Quel muretto - si legge in una nota - che ha rappresentato uno dei momenti della ricostruzione post bellica diventando elemento di pregio, di bellezza e caratteristico del centro cittadino, viene sostituito con un prefabbricato in cemento grigio, creando anche discontinuità con quanto residua in piazza Modesto Della Porta e in via Aldo Moro dove fortunatamente restano i muretti rivestiti in travertino”.

A giudizio di Italia Nostra è necessario preservare il bello e quanto di storico e culturale esiste in città, e quel muretto certamente lo era.

“La questione è stata da noi sottoposta all'attenzione della sindaca già nell'ottobre scorso chiedendo di preservare il muretto riposizionandolo utilmente a margine della pista: oggi purtroppo dobbiamo registrare che dietro strumentali motivazioni tecnico-economiche il nostro suggerimento è stato ignorato col risultato di privare la città di un elemento caratteristico particolarmente caro ai cittadini, a scapito del bello”.



