Terapia del dolore, a Pescara confronto tra ospedale, territorio e università

Oltre 200 professionisti da tutta Italia hanno partecipato al 1° Congresso “Pescara Pain”, promosso dalla Asl di Pescara all’Aurum, dedicato ai modelli integrati di presa in carico del dolore cronico.

Un momento di confronto tra specialisti, medici di medicina generale e professionisti sanitari per rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio e migliorare la qualità delle cure.

Medici di diverse discipline, infermieri, psicologi e una significativa presenza della medicina generale hanno ribadito un messaggio chiaro: la cura del dolore nasce dall’integrazione tra competenze e dalla continuità tra ospedale-territorio. La partecipazione delle istituzioni regionali e sanitarie locali ha confermato il valore strategico di questo tema per il sistema sanitario.

Pescara Pain è stato un luogo di incontro per una comunità clinica che lavora ogni giorno per migliorare la cura del dolore; l'evento è stato possibile grazie al lavoro quotidiano dei medici e degli infermieri della Terapia del Dolore della Asl di Pescara che, dal 1° settembre 2023 a oggi, ha registrato circa 17.000 accessi, con un incremento costante dell'attività clinica e un ampliamento dell'offerta terapeutica a isorisorse.