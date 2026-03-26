Maltempo in arrivo, allerta del Centro Funzionale d'Abruzzo

Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica che Ã¨ stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale lâ€™avviso di condizioni meteorologiche avverse-

â€œSi prevedono - si legge nell'avviso - venti di burrasca in estensione da nord ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte specie sulle due isole maggiori. mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono nevicate su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio, generalmente al di sopra dei 400-600 m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori". Piogge insistenti sono previsti nelle aree costiere dal pomeriggio di giovedÃ¬ 26 marzo,