Maltempo, allerta rossa e arancione in Abruzzo

L'ondata di maltempo si fa sentire in tutta la regione con precipitazioni abbondanti e persistenti e non si attenuerÃ a breve, in base alle previsioni degli esperti del servizio meteo.
ll Centro Funzionale dâ€™Abruzzo comunica:
per la giornata di mercoledÃ¬ 1 aprile prevista CRITICITÃ€ ELEVATA/ALLERTA ROSSA per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO sulle aree territoriali ABRU-B (Bacino dell'Aterno) e ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro che riguarda anche la zona del Vastese), CRITICITÃ€ MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino Alto del Sangro), CRITICITÃ€ MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO su ABRU-E (Marsica).