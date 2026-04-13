Territorio e vino esperienza immersiva, al 'Vinitaly' il progetto innovativo del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Buona la prima. Il via vai di visitatori che si alternano allo stand Abruzzo, i tanti che si fermano incuriositi cercando il confronto con vignaioli e sommelier, insieme a coloro che degustano con il vino le storie di un intero territorio, sono la misura di una prima giornata di successo al Vinitaly di Verona dove sono 97 le cantine abruzzesi in mostra, di cui 52 riunite nell’area consortile e 45 aziende private.

Con oltre 300 etichette in degustazione nello spazio dell’enoteca regionale e tante attività che raccontano produzioni vitivinicole, agricoltura, enoturismo e progetti di promozione, l’Abruzzo del vino sarà in mostra fino al 15 aprile alla storica manifestazione internazionale di Veronafiere pronto ad attrarre operatori, stampa e appassionati da tutto il mondo nell’area espositiva regionale allestita al Padiglione 12.

Una partecipazione, quella abruzzese, che vede insieme Regione Abruzzo, Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo e cantine private a conferma dell’interesse suscitato, nel panorama enologico italiano ed internazionale, dalla vitivinicoltura abruzzese, con una produzione che supera i 3 milioni di ettolitri su 32.000 ettari vitati e un export in crescita verso Stati Uniti e Germania.

Ad attrarre i visitatori a Verona, è stato Abruzzo Virtual Tour, il progetto immersivo prodotto da WineChannel per il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, uno strumento innovativo di promozione integrata, capace di raccontare in modo nuovo il valore del territorio e dei suoi vini, accompagnando l’Abruzzo dentro una dimensione sempre più internazionale e digitale. A sperimentare il visore anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha visitato lo stand Abruzzo e ha brindato con un calice di Cerasauolo d’Abruzzo insieme all’assessore regionale Emanuele Imprudente e il presidente del Consorzio Alessandro Nicodemi. Il progetto unisce tecnologia, narrazione e promozione del territorio con l’obiettivo di offrire un’esperienza innovativa e coinvolgente, capace di portare l’Abruzzo nel mondo attraverso un linguaggio contemporaneo e accessibile.

Sono tre le direttrici principali di Abruzzo Virtual Tour. La prima è il racconto del territorio: un viaggio immersivo che attraversa paesaggi unici, dalla montagna al mare, passando per borghi storici, castelli e fortezze, fino alle attività outdoor che esprimono l’identità autentica della regione Abruzzo. La seconda direttrice è dedicata al vino e alle sue denominazioni. Grazie alla guida di un sommelier, lo spettatore vive una degustazione immersiva e interattiva, con la sensazione di trovarsi faccia a faccia con l’esperto, in un’esperienza intima e realistica che valorizza qualità e caratteristiche dei vini abruzzesi. La terza componente è la vocazione internazionale del progetto: attraverso sistemi di doppiaggio basati su intelligenza artificiale, i contenuti saranno disponibili in più lingue, permettendo a un pubblico globale di conoscere e apprezzare il patrimonio vitivinicolo e culturale dell’Abruzzo.

“Presentiamo a Vinitaly un primo assaggio di un progetto ambizioso – ha dichiarato Valentina Tenaglia, CEO di WineChannel – che sarà completato nei prossimi mesi. L’obiettivo è portarlo sui mercati internazionali, a partire da una masterclass immersiva in Cina, offrendo un’esperienza innovativa, coinvolgente e perfettamente fruibile in lingua”.

L’utilizzo di visori di ultima generazione consente, inoltre, un aggiornamento continuo dei contenuti, rendendo la piattaforma dinamica e in costante evoluzione, capace di arricchirsi nel tempo con nuovi scenari, storie e protagonisti del territorio.

“Oggi più che mai è necessario parlare ai mercati internazionali con strumenti innovativi – ha dichiarato Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo – capaci di trasmettere non solo la qualità dei nostri vini, ma anche il contesto unico in cui nascono. Questo nuovo progetto unisce tecnologia e identità, offrendo un’esperienza immersiva che rafforza il legame tra prodotto, territorio e cultura, e apre nuove prospettive per la promozione del vino abruzzese nel mondo”.

“Abruzzo Virtual Tour è un progetto innovativo di promozione integrata, capace di raccontare in modo nuovo il valore del territorio e dei suoi vini: accompagnerà l’Abruzzo verso una dimensione sempre più digitale – ha detto il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente -. Il progetto unisce tecnologia, narrazione e promozione territoriale con l’obiettivo di offrire un’esperienza innovativa e coinvolgente, in grado di valorizzare l’identità regionale e portare l’Abruzzo nel mondo attraverso un linguaggio contemporaneo e accessibile”.

Abruzzo Virtual Tour ha visto la collaborazione di importanti realtà del territorio, tra cui la Scuola Italiana Sci Assergi Gran Sasso, la Società Cooperativa Il Bosso e il Comune di Civitella del Tronto, insieme a un team tecnico e creativo altamente specializzato.