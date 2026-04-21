Terme di Popoli e allergie, aumentano gli utenti per cure inalatorie

Le terme per respirare meglio, nel periodo in cui più si manifestano le allergie di stagione. La struttura di Popoli - attiva tutto l’anno con cicli di cure termali e riabilitative in convenzione con il Servizio sanitario nazionale - in questo periodo diventa sempre più riferimento per il territorio per alleviare i sintomi delle allergie primaverili.

“Le cure termali - spiegano dal centro - rappresentano un supporto naturale ed efficace per i sintomi delle allergie. In particolare, le cure inalatorie ed irrigative aiutano a liberare e proteggere le vie aeree, favorendo una respirazione più fluida e un riequilibrio generale. Un aiuto concreto per ridurre i fastidi e prevenire le ricadute, soprattutto nei periodi più critici dell’anno”.

Il ciclo di cure inalatorie, dunque, per malattie del settore otorinolaringoiatria, diventa sempre più un elemento importante in questo momento dell’anno. Nello specifico, oltre a essere utili per le allergie, vengono applicate con frequenza per: Rinopatia vasomotoria, Faringolaringite cronica, Sinusite cronica, Sindrome rinosinusitica cronica, Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche.

Terme Inn Popoli è centro termale e riabilitativo all’avanguardia, accreditato e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. La struttura è aperta anche di pomeriggio, per un’ulteriore occasione di vivere le terme con le varie proposte, nonché il territorio intorno.