Archeoclub dâ€™Italia: a Spoltore la XXXII edizione di Chiese Aperte tra storia e arte francescana

Domenica 10 maggio, in occasione della XXXII edizione della manifestazione nazionale "Chiese Aperte" promossa dallâ€™Archeoclub dâ€™Italia, la sede di Pescara organizza unâ€™apertura straordinaria dedicata alla scoperta dei luoghi francescani. Lâ€™evento si inserisce nelle celebrazioni per lâ€™ottavo centenario della morte di San Francesco dâ€™Assisi (1226-2026), offrendo unâ€™opportunitÃ unica per approfondire il legame storico e spirituale tra il territorio e lâ€™ereditÃ del Santo attraverso la visita al Convento di San Panfilo fuori le mura a Spoltore.

Il complesso monumentale, le cui origini risalgono all'XI secolo come insediamento benedettino in stile romanico, vide l'insediamento dei Francescani nel 1617. L'attuale impianto barocco a tre bracci racchiude il suggestivo chiostro centrale, vero cuore della visita programmata. Il pubblico potrÃ ammirare le 26 lunette affrescate che decorano il chiostro, raffiguranti due cicli distinti dedicati alla vita di San Francesco dâ€™Assisi e di San Francesco di Paola, recentemente riportate allo splendore originario grazie a un intervento di restauro.

Lâ€™iniziativa Ã¨ realizzata con il patrocinio del Comune di Spoltore e la collaborazione della Pro Loco Spoltore Terra dei 5 borghi e dell'Unpli. All'accoglienza, per la Pro Loco Spoltore Terra dei 5 borghi, ci saranno le quattro volontarie del Servizio Civile Universale. Gli interessati potranno accedere al sito durante due fasce orarie: al mattino dalle ore 10 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile contattare lâ€™organizzazione al 350/1811922.

Lâ€™Archeoclub dâ€™Italia invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata di valorizzazione del patrimonio culturale locale, unendosi a un cammino nazionale che celebra la bellezza e la memoria dei luoghi sacri sparsi lungo la penisola, riscoprendo tesori architettonici che raccontano secoli di storia e devozione.