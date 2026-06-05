Wine Experience a Roma: i vini d’Abruzzo si raccontano tra eleganza e convivialità

I vini d’Abruzzo approdano nella Capitale con un evento dedicato alla stampa, agli operatori del settore e ai wine lover.

Il 18 giugno, negli spazi del Ripetta Palace, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo dedica una giornata al racconto delle eccellenze enologiche regionali, attraverso un percorso che vedrà protagonisti i vini più rappresentativi del territorio: bianchi, rossi, bollicine e naturalmente il Cerasuolo d’Abruzzo, vino contemporaneo e simbolo identitario della tradizione vitivinicola abruzzese.

Una giornata immersiva tra degustazioni, storytelling territoriale, food pairing ed esperienze sensoriali che coinvolgerà giornalisti, operatori del settore, imprenditori, creator e appassionati di vino in un percorso dedicato alla scoperta della ricchezza e della varietà dell’enologia abruzzese.

L’iniziativa, promossa dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo regionale e consolidarne il posizionamento sul mercato nazionale, raccontando l’identità, la qualità e la versatilità dei vini abruzzesi.

Saranno presenti 20 aziende vitivinicole in un walk around tasting con degustazione delle etichette più rappresentative: Fontefico, Fattoria Nicodemi, Mastrangelo, Buccicatino, Barba, Talamonti, Lidia e Amato, Torre Zambra, Giuseppe Simigliani, Marramiero, Guardiani Farchione, Barone Cornacchia, Agricola Olivia, Citra, Casal Thaulero, Nododivino, Colle Moro, Vini Biagi, Tenuta Terraviva e Tenuta I Fauri, offrendo agli ospiti un’esperienza un’ampia panoramica delle produzioni del territorio.

“L’Abruzzo del vino sta vivendo una stagione di grande maturità e consapevolezza. Oggi possiamo presentarci sui mercati con un patrimonio enologico straordinario, fatto di identità, biodiversità e qualità riconosciuta - spiega Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio -. Con questo appuntamento a Roma vogliamo raccontare non solo i nostri vini, ma la visione di un territorio che ha saputo evolversi senza perdere autenticità.

Il Cerasuolo d’Abruzzo, insieme alle denominazioni più rappresentative della regione, incarna perfettamente questa sintesi tra tradizione e contemporaneità: vini capaci di interpretare il gusto di oggi e di parlare a un pubblico sempre più attento, curioso e internazionale”.

Il programma si svilupperà in diversi momenti studiati per dialogare con pubblici differenti, alternando approfondimento, networking e degustazione.

Dalle ore 15.00 alle 16.00, nella Sala Dorotea, spazio al Talk riservato alla stampa dal titolo “Cerasuolo d’Abruzzo DOC, un vino unico e identitario”, moderato dall’attrice e sommelier Francesca Valtorta, madrina dell’evento e protagonista della VIP Experience dedicata alla stampa e agli invitati speciali. Un momento di confronto e approfondimento che vedrà la partecipazione di giornalisti, esperti e rappresentanti del settore, con l’obiettivo di raccontare il valore distintivo e contemporaneo del Cerasuolo d’Abruzzo nel panorama vitivinicolo italiano.

Contestualmente, dalle ore 15.00 alle 18.00 nella Sala Bernini, prenderà il via il walk around tasting dedicato a operatori e ospiti selezionati, con la possibilità di degustare numerose etichette e di dialogare con i produttori.

Infine, dalle ore 19.00 alle 22.30 la Corte Giardino del Ripetta Palace si vestirà di eleganza per l’evento glamour serale, trasformando gli spazi dell’hotel in uno scenario dedicato ai profumi, ai colori e alle atmosfere dell’Abruzzo del vino. Un’esperienza esclusiva e su invito pensata per un pubblico selezionato di ospiti, tra degustazioni, convivialità e storytelling territoriale, in un contesto sofisticato capace di celebrare l’autenticità e il carattere distintivo delle eccellenze vitivinicole abruzzesi.