Aeroporto d'Abruzzo, +30% di passeggeri: "La nostra regione sempre più attrattva"

«L'incremento del 30% dei passeggeri registrato dall'Aeroporto d'Abruzzo nell'ultimo bimestre rappresenta un dato estremamente significativo che conferma la crescente capacità della nostra regione di attrarre visitatori e di affermarsi come destinazione turistica di primo piano».



Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D'Amario, commentando i dati diffusi sull'andamento dell'Aeroporto d'Abruzzo.



«Dietro questi numeri – prosegue D'Amario – non c'è soltanto una crescita del traffico aereo, ma la dimostrazione che l'Abruzzo è oggi una destinazione sempre più riconoscibile, competitiva e apprezzata, sia dai turisti italiani sia da quelli provenienti dall'estero. È il risultato di un lavoro costante che Regione Abruzzo ha portato avanti in questi anni attraverso una programmazione attenta, investimenti mirati, attività di promozione e una forte sinergia con tutti gli operatori del comparto turistico.»



«L'aumento dei collegamenti e dei passeggeri produce effetti positivi che vanno ben oltre l'aeroporto: significa più presenze nelle strutture ricettive, maggiore indotto per le attività commerciali, i ristoranti, gli stabilimenti balneari, le imprese del turismo esperienziale e, più in generale, nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero territorio regionale.»



«L'Abruzzo – sottolinea il Sottosegretario – può oggi contare su un'offerta turistica completa e sempre più competitiva: il mare, la montagna, i parchi nazionali, i borghi, il patrimonio storico e culturale, l'enogastronomia, i cammini, il cicloturismo e gli eventi rappresentano un sistema integrato capace di intercettare un turismo destagionalizzato e di qualità.»

