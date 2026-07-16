Plastic Free, in Abruzzo oltre duemila studenti coinvolti in un anno di educazione ambientale

Sono 2.047 gli studenti coinvolti in Abruzzo in attivitÃ di educazione ambientale durante l'anno scolastico 2025-2026 appena concluso. Dalle scuole dell'infanzia alle primarie, dalle secondarie di primo e secondo grado fino alle universitÃ , sono stati realizzati 28 appuntamenti dedicati all'inquinamento da plastica, alla corretta gestione dei rifiuti e alle conseguenze dei comportamenti quotidiani sugli ecosistemi e sulla salute.

Il dato abruzzese si inserisce nel bilancio nazionale delle iniziative realizzate da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica, che nell'anno scolastico appena concluso ha coinvolto 78.682 studenti in Italia attraverso 915 appuntamenti in 18 regioni. Un percorso reso possibile dalla rete dei referenti territoriali e dalla collaborazione di dirigenti scolastici, docenti ed educatori, che proseguirÃ nei prossimi mesi attraverso incontri e attivitÃ nei centri estivi.

Gli incontri vengono modulati in base all'etÃ degli studenti e alternano spiegazioni, immagini, video, giochi e quiz a momenti di confronto. Ai piÃ¹ piccoli i temi ambientali vengono presentati attraverso un linguaggio semplice e attivitÃ ludiche, mentre con gli studenti piÃ¹ grandi vengono approfonditi il ciclo di vita della plastica, la dispersione dei rifiuti, le microplastiche, il consumo consapevole e le possibili alternative ai prodotti usa e getta.

Durante numerosi appuntamenti vengono mostrati anche oggetti realmente recuperati nel corso delle raccolte ambientali. I rifiuti rinvenuti sulle spiagge, lungo i fiumi, nei parchi e nelle aree urbane diventano cosÃ¬ strumenti educativi capaci di mostrare concretamente la persistenza della plastica nell'ambiente e i danni che puÃ² provocare agli animali, agli ecosistemi e alla salute umana.

Le attivitÃ non si limitano a fornire informazioni, ma invitano bambini e ragazzi a riconoscere l'impatto delle proprie abitudini: dalla scelta della borraccia al posto delle bottiglie monouso alla riduzione degli imballaggi, dalla raccolta differenziata al corretto conferimento dei piccoli rifiuti. In alcuni casi, agli incontri in aula seguono passeggiate ecologiche e raccolte sul territorio, a partire dalle aree adiacenti alle scuole. Un modo per trasformare quanto appreso in un'esperienza concreta di cittadinanza attiva.

"Non possiamo chiedere alle nuove generazioni di riparare da sole gli errori degli adulti, ma abbiamo il dovere di offrire loro conoscenze, strumenti e buoni esempi â€“ dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale di Plastic Free Onlus â€“. Quando una bambina o un bambino comprende le conseguenze di un gesto apparentemente banale, quella consapevolezza arriva spesso anche nelle famiglie. L'educazione ambientale non puÃ² essere un'attivitÃ occasionale, ma deve diventare una componente stabile della formazione. Coinvolgere oltre duemila studenti in Abruzzo significa contribuire a formare cittadini piÃ¹ attenti, partecipi e responsabili verso il proprio territorio".