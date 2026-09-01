La Via Verde della Costa dei Trabocchi al centro di un workshop universitario internazionale

Dal 7 al 13 settembre 2026, il Dipartimento di Architettura dell’Università "G. d’Annunzio" di Chieti e Pescara ospiterà l'importante workshop internazionale LANDCOAST_LAB (International Workshop on Landscape and Technological Design).

Il programma di studi intensivo (BIP Erasmus+), dal titolo "Preserving to Innovate: The “Via Verde“ of Trabocchi Coast as an Environmental Infrastructure for the Protection and Enhancement of the Coast and Inland Areas", si concentrerà sulla sperimentazione di scenari di rigenerazione integrata per la greenway "Via Verde" della Costa dei Trabocchi, sviluppando proposte progettuali in grado di valorizzarne le funzioni ambientali, sociali e culturali.

Gli studenti sono stimolati a intendere la trasformazione territoriale non come un semplice tema progettuale, ma come un processo complesso che coinvolge comunità, ecosistemi, infrastrutture e il patrimonio materiale e immateriale delle aree costiere.

Le Tre Direttrici Fondamentali del Progetto

• Rilettura critica dei luoghi: attraverso l'analisi dei caratteri storici, ecologici e percettivi della fascia costiera

• Rigenerazione infrastrutturale: prefigurando la greenway come un sistema aperto capace di interagire con le dinamiche territoriali, l'erosione costiera e le attuali condizioni ambientali.

• Innovazione responsabile: fondata su materiali naturali, tecnologie reversibili, soluzioni a basso impatto e dispositivi progettuali capaci di integrare prestazioni ambientali, qualità d'uso e coerenza con il paesaggio locale.

Informazioni di Sintesi

Numero di Crediti Formativi: 3 CFU (ECTS)

Lingua ufficiale dei lavori: Inglese

Partecipanti totali: 60 tra docenti, tutor e studenti provenienti da tutto il mondo

Coordinamento scientifico: Prof. Antonio Alberto Clemente e Prof. Daniela Ladiana

Segreteria scientifica e tutoraggio: Arch. Beatrice Cancellaro, Chiara D’Aggianti, Chiara Iacovetti

Università Partner e Personale Docente Il consorzio internazionale, guidato dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara, comprende 10 università estere partner provenienti da 5 diversi Paesi europei ed extra-europei.