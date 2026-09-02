A Manoppello una casa per costruire autonomia, inclusione e nuove opportunità

Una casa per costruire autonomia, inclusione e nuove opportunità. Prende forma in via L’Aquila a Manoppello, la nuova struttura sociale pensata per accompagnare le persone con disabilità in percorsi di vita indipendente attraverso l’autonomia abitativa. Dopo le opere murarie, il cantiere è entrato nella fase delle finiture interne. A verificare lo stato di avanzamento dei lavori sono stati il sindaco Giorgio De Luca e il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Giulia De Lellis, che hanno effettuato un sopralluogo nella struttura finanziata dal PNRR – Missione 5, Inclusione e coesione, con un investimento complessivo di 715 mila euro di cui è beneficiario l’Ecad 17, guidato dal responsabile Massimiliano Esposito.

La nuova infrastruttura sociale potrà ospitare fino a 12 persone con disabilità e sarà molto più di un luogo residenziale, bensì uno spazio progettato per favorire autonomia, socialità, formazione e inclusione. Al suo interno: camere e servizi, cucina e spazi comuni, ambienti per laboratori e attività di telelavoro e una palestra dedicata ai percorsi riabilitativi. Un insieme di servizi e opportunità pensato soprattutto per le persone che non possono contare su una rete familiare in grado di garantire nel tempo assistenza e accompagnamento.

“Stiamo dando forma a una struttura che mette al centro la persona e la possibilità di costruire un progetto di vita autonomo – sottolinea il sindaco Giorgio De Luca, presidente dell’Ecad 17 –. Non si tratta soltanto di realizzare un edificio, ma di creare uno strumento concreto di inclusione e di sostegno per il futuro”. “Questo consistente intervento rappresenta un passo importante nelle politiche sociali dell'ente d'ambito – aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Giulia De Lellis – perché significa lavorare per superare le barriere che ancora oggi limitano l’autonomia delle persone con disabilità, dall’abitare al lavoro, rafforzando i percorsi di vita indipendente. L'opera si aggiunge alla struttura del "dopo di noi" di San Valentino e di pronto intervento sociale Stazione di Piano d'Orta, mentre sono in fase di cantiere altre due strutture sociali a Popoli e Turrivalignani".

L’investimento consentirà inoltre di mettere a disposizione dispositivi ICT e supporto per lo sviluppo delle competenze digitali, favorendo l’indipendenza economica e nuove modalità di accesso al mercato del lavoro, anche attraverso soluzioni di smart working direttamente dalla struttura di via L’Aquila. La struttura potrà accogliere fino a 12 persone con disabilità residenti nei 22 Comuni dell’ambito sociale.