Dal set alla destinazione: il cinema come nuova leva per il turismo in Abruzzo

Un borgo che diventa set; una strada, una piazza o un edificio che si trasformano da luogo del quotidiano in una destinazione da scoprire, un paesaggio che entra nell’immaginario collettivo. Sulla relazione tra cinema e turismo e su come, attraverso la macchina da presa, si possa dare valore a territori, luoghi, storie e maestranze locali, si concentra una delle direttrici di Piacere, Abruzzo!, il primo salone regionale del turismo in programma dal 2 al 4 ottobre a Lancianofiera, che racconta l’Abruzzo dei territori, delle comunità, delle esperienze e delle ospitalità. Ecco allora che un patrimonio di borghi, paesaggi naturali, centri storici, architetture, aree rurali e costiere può diventare scenario per produzioni cinematografiche e audiovisive e, allo stesso tempo, oggetto di una nuova narrazione turistica.

In quest’ottica si inserisce il lavoro di Abruzzo Film Commission che sarà protagonista al Polo Fieristico d’Abruzzo con diverse attività di approfondimento dedicate al rapporto tra produzioni audiovisive e territorio e con il progetto Aree Movie Friendly, orientato a rafforzare la capacità dei territori di accogliere le produzioni e a costruire un sistema sempre più organizzato intorno alle opportunità offerte dall’audiovisivo. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla dimensione dei piccoli borghi, dove il cinema può contribuire a costruire nuove occasioni di visita e dunque di sviluppo. È il principio del cineturismo, inteso non soltanto come viaggio alla ricerca dei luoghi visti sullo schermo, ma come possibilità di utilizzare il linguaggio audiovisivo per costruire nuove forme di racconto e di fruizione del territorio.

Nella tre giorni di Lancianofiera, ci sarà poi anche spazio per gli incontri professionali, con la presenza di quaranta buyer e tour operator italiani e internazionali, accanto agli operatori regionali e alle strutture ricettive riuniti per favorire nuove connessioni commerciali e contribuire a trasformare la ricchezza dell’offerta abruzzese in proposte turistiche concrete.

Accanto alla dimensione professionale, il pubblico potrà conoscere direttamente territori ed esperienze attraverso attività, incontri, laboratori, degustazioni e momenti dedicati al turismo attivo e outdoor. Dall’arrampicata alle biciclette, dalle moto ai pattini in linea, fino alle esperienze legate alla natura e al movimento, passando per il camperismo e il motociclismo, il Piacere, Abruzzo! vuole proporre un’idea di turismo che non si limita a essere raccontato, ma può essere sperimentato e vissuto. Spazio poi all’ospitalità e a segmenti specifici come il wedding tourism, con realtà specializzate nell'organizzazione di matrimoni in Abruzzo per coppie straniere, così come ai cammini, ai borghi, al turismo nautico, al benessere, all’accessibilità e alla valorizzazione delle tradizioni e dell’identità locale.

Piacere, Abruzzo! è sostenuto da una qualificata partnership che vede lavorare insieme Regione Abruzzo, Camere di Commercio Chieti Pescara e Gran Sasso, Lancianofiera e Abruzzo Travelling (partner tecnico) che rappresentano un modello di collaborazione istituzionale e associativa che punta a fare sistema, condividendo competenze, risorse e strategie comuni, con la volontà di costruire un progetto stabile.

Ad accompagnare la campagna di comunicazione è il claim “L'Abruzzo non si sogna, si vive”, un invito a trasformare la curiosità in esperienza. Non una destinazione da osservare a distanza, ma un territorio da attraversare, esplorare e vivere in prima persona attraverso il turismo attivo, i cammini, gli sport outdoor, le esperienze enogastronomiche, la cultura e l'incontro con le comunità locali.

Per informazioni, aggiornamenti sul programma è possibile consultare il sito www.piacereabruzzo.it e seguire i canali social ufficiali Piacere, Abruzzo! su Facebook, Instagram e LinkedIn.