Mare e montagna, borghi e cammini, cultura, sport, enogastronomia e turismo esperienziale: al via "Piacere, Abruzzo"

Dal mare alla montagna, dai borghi alle aree interne, dai cammini alla natura, dallo sport all’enogastronomia, dalla cultura al cineturismo, fino al benessere, al turismo accessibile, al camperismo e alle esperienze outdoor. È un Abruzzo ricco e plurale quello che si presenta a “Piacere, Abruzzo!”, il primo salone regionale del turismo, inaugurato venerdì 2 ottobre a Lancianofiera, vetrina dedicata a territori, imprese, operatori, esperienze ed eccellenze della regione, con l’obiettivo di fare squadra, rafforzare il brand Abruzzo e trasformare la ricchezza dei territori in nuove opportunità turistiche, economiche e occupazionali.

Promosso da Regione Abruzzo, Camere di Commercio Chieti Pescara e Gran Sasso d’Italia, Lancianofiera e Abruzzo Travelling, il salone proseguirà fino a domenica 4 ottobre con due padiglioni a ingresso gratuito, oltre 130 referenze presenti, 40 buyer e tour operator italiani e internazionali e 25 appuntamenti tra talk, workshop e presentazioni. Ad accompagnare la manifestazione il claim “L’Abruzzo non si sogna, si vive”, che sintetizza la filosofia dell’iniziativa: non soltanto raccontare una destinazione, ma far conoscere e sperimentare direttamente le tante esperienze che il territorio può offrire.

Presenti sul palco alla cerimonia inaugurale il presidente di Lancianofiera Nicola Paglione, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, i componenti del Consiglio di amministrazione di Lancianofiera Alberto Paone e Ombretta Mercurio, il vicepresidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Lido Legnini, il dirigente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia Salvatore Florimbi, il presidente della Commissione Agricoltura Nicola Campitelli e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario.

Ad accompagnare il momento inaugurale è stata la musica del Coro “L’Aquilone” dell’ANFFAS di Lanciano e Santa Maria Imbaro, diretto dalla maestra Lilia Giangregorio, che ha eseguito l’Inno Nazionale, “Vola Vola” e “Libiamo ne’ lieti calici”. Un momento che ha unito musica, tradizione, identità e inclusione, dando un ulteriore significato all’apertura del salone per un turismo accessibile.

“Il turismo è una leva fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori – ha detto il neoeletto presidente del Polo Fieristico d’Abruzzo Nicola Paglione – e Lancianofiera vuole essere il luogo nel quale istituzioni, imprese e operatori possono incontrarsi, confrontarsi e costruire insieme una proposta comune. Partiamo da Lanciano per arrivare all’intero Abruzzo, valorizzando le peculiarità delle nostre quattro province e mettendole in relazione all’interno di una strategia condivisa. Con “Piacere, Abruzzo!” vogliamo dimostrare che fare squadra significa dare più forza a ogni singolo territorio e, insieme, all’intera regione”.

“I dati ci dicono che l’Abruzzo sta crescendo: nei primi sei mesi del 2026 le presenze turistiche straniere sono aumentate del 14%, mentre nei primi otto mesi dell’anno l’Aeroporto d’Abruzzo ha sfiorato il milione di passeggeri – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario -. La sfida del turismo regionale è crescere ancora, trasformando questi risultati in nuove opportunità per tutti i territori. Dobbiamo presentare l’Abruzzo come un’unica grande destinazione, valorizzando mare e montagna, borghi, natura, cultura, sport ed enogastronomia. “Piacere, Abruzzo!” nasce proprio con questo obiettivo: fare squadra e portare sempre più Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali”.

Tra gli elementi qualificanti di “Piacere, Abruzzo!” c’è la sua forte dimensione internazionale con 40 buyer e tour operator provenienti da Italia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Giappone, Taiwan, Thailandia e Hong Kong. Gli operatori impegnati in tour esperienziali nelle quattro province abruzzesi si ritroveranno domani a Lancianofiera per BuyAbruzzo, il workshop B2B dedicato all’incontro tra domanda e offerta, con la possibilità per imprese e operatori di presentare prodotti e pacchetti turistici e confrontarsi direttamente con i mercati.

Accanto alla dimensione professionale, il salone è anche B2C, aperto al pubblico, con ingresso gratuito. Famiglie, viaggiatori, sportivi, giovani e appassionati potranno incontrare operatori e territori, partecipare a laboratori, degustazioni, incontri e attività esperienziali. Il turismo esperienziale rappresenta uno dei fili conduttori della manifestazione. Attività all’aria aperta, percorsi naturalistici, cammini, borghi, sport, produzioni tipiche e rapporto diretto con le comunità locali raccontano un modo di viaggiare nel quale il territorio diventa esperienza. Spazio quindi al turismo lento, ai cammini, al benessere, al wedding, all’outdoor e ai progetti dei GAL nell’ambito dei programmi Leader, insieme alle iniziative sviluppate dai territori e dalle comunità.

Tra le direttrici del salone c’è anche il cineturismo, con l’Abruzzo Film Commission che sta mettendo in atto progetti per rafforzare la capacità dei territori di accogliere le produzioni audiovisive e trasformare borghi, piazze, strade e paesaggi in nuove occasioni di promozione turistica. Una parte importante del programma è dedicata ai borghi e alle aree interne, alle esperienze immersive, ai prodotti De.Co. e ai progetti di valorizzazione. Grande attenzione anche ai cammini e al patrimonio della transumanza, con l’accoglienza, il 3 ottobre, dei camminatori del Tratturo Magno, l’antica strada che collega L’Aquila a Foggia.

Il food e l’enogastronomia sono parte integrante del racconto turistico, attraverso degustazioni e incontri con produttori e operatori, mettendo in relazione agricoltura, ristorazione, cultura, paesaggio e turismo. Presente anche UNPLI Abruzzo, con le Pro Loco impegnate a raccontare tradizioni e identità dei territori.

Tra i temi del salone anche il turismo accessibile, con la partecipazione dei ragazzi di ANFFAS e della Fattoria sociale Rurabilandia.

“Piacere, Abruzzo!” guarda anche a segmenti specifici dell’offerta, dal turismo nautico al wedding tourism, dal turismo lento a quello del benessere, fino a camperismo e mototurismo. La dimensione esperienziale è concretamente visibile nelle attività aperte al pubblico: biciclette, arrampicata, pattini in linea, moto, camper e attività outdoor. In esposizione anche tre autobus storici restaurati dell’impresa di trasporto lancianese Di Fonzo, oltre a preziosi modelli d’epoca di Fiat 500 e Vespa. A completare il percorso una mostra fotografica con 40 lavori firmati dall’associazione Social Photography Street di Roberto Colacioppo.

IL PROGRAMMA DI SABATO 3 OTTOBRE

10:00 – 4 Province, 1000 impressioni

Conferenza stampa a margine del Press Tour Abruzzo Experience con i giornalisti partecipanti.

10:00-17:00 – BUYABRUZZO

Workshop B2B tra 40 buyer e tour operator italiani e internazionali e operatori turistici regionali.

11:00 – Scopri dove ti porto

Il turismo nautico in Italia e le opportunità di sviluppo in Abruzzo. Talk a cura di Assonautica Pescara Chieti e Sportello del Mare.

12:00 – Abruzzo Regione del Benessere

Convegno ARPA e consegna delle certificazioni.

12:30– La dietetica nelle ricette gastronomiche della cucina abruzzese

A cura della nutrizionista Antonietta Campitelli.

15:00 – Un’altra idea di stare

Storie di comunità che rigenerano i territori e accolgono il futuro. Organizzato dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia.

16:30 – Pescara 2027: la nuova vocazione turistica della città

A cura del Comune di Pescara.

17:00 – Turismo accessibile e inclusivo

Con Danila Corsi, Presidente ANFFAS Martinsicuro ETS APS; Barbara Rosati, Presidente ANFFAS Lanciano ETS APS, con Silvia Verna.

17:30 – Atri, città d’arte e natura

Un viaggio nel cuore d’Abruzzo, a cura del Comune di Atri.

18:00 – Accoglienza dei camminatori del Tratturo Magno

Antica strada della Transumanza che collega L’Aquila a Foggia. Conferenza stampa sul Festival dell’Architettura di Chieti e proiezione di un breve documentario sul Tratturo Magno.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 4 OTTOBRE

10:15 - Abruzzo, terra da scoprire e da vivere. Un racconto dedicato al legame tra attività outdoor e conoscenza del territorio, a cura di Majavventure ASD

10:30 – L’Abetina di Rosello, primo bosco vetusto in Italia. Un bosco monumentale nel cuore dell’Abruzzo.

11:30 – L’Aquila, Regina degli Appennini. Arte, storia e natura nel cuore d’Abruzzo. A cura di WelcomeAQ.

12:00 – Fare turismo insieme

“Abruzzo con le Pro Loco”, tutta l’offerta 2026/2027 della rete regionale UNPLI.

12:30 – Pedali & Sapori della Costa dei Trabocchi

Esperienza outdoor ed enogastronomia per lo sviluppo di una destinazione ciclabile, a cura della DMC Terre del Sangro Aventino.

15:00 – Automazione, controllo & sostenibilità

La transizione digitale ed energetica per business e hospitality, a cura di Smau e Sirte.

16:00 – Abruzzo forte e gentile

Storia, aneddoti, luoghi e curiosità sui film girati in Abruzzo. A cura di Piercesare Stagni, docente e studioso del cinema, Presidente di Abruzzo Film Commission.

17:00 – Fallo: la piccola Hollywood d’Abruzzo

Intervengono Gianluca Antonio Marco Castracane, Sindaco di Fallo; Christian Madsen, attore e regista; Andrea Jako Giacomini, regista, filmmaker e fotografo; Valérie d’Auteuil, produttrice cinematografica canadese.