'Sottocosta', Il Salone nautico del Medio Adriatico torna a Genova: presentata la nuova edizione

Sottocosta guarda al 2027 e sceglie il Salone Nautico Internazionale di Genova, punto di riferimento mondiale per la nautica, per presentare la nuova edizione del Salone nautico del Medio

Adriatico, in programma dal 23 al 25 aprile 2027 al Marina di Pescara.



Promossa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal Marina di Pescara, con la collaborazione tecnica di Assonautica Pescara Chieti, la manifestazione si prepara a tornare con lâ€™obiettivo di consolidare il proprio ruolo tra gli appuntamenti di riferimento per la nautica da diporto, il turismo nautico e gli sport del mare nel Centro Italia.



Nel corso della presentazione Ã¨ stato annunciato il rinnovo della convenzione con Maurizio Bulleri, giornalista, conduttore televisivo ed esperto internazionale di imbarcazioni a motore, volto del programma The Boat Show. Una collaborazione che punta a rafforzare la capacitÃ di Sottocosta di raccontare la cultura nautica, avvicinare nuovi pubblici al mondo della navigazione e valorizzare le competenze e le professionalitÃ della filiera.



La presenza di Bulleri rappresenta un elemento di continuitÃ con lâ€™edizione 2026, nella quale il suo contributo ha accompagnato il percorso di promozione della manifestazione e di diffusione della

passione per il mare.



Con la dodicesima edizione, svoltasi dal 24 al 26 aprile 2026, Sottocosta ha confermato la propria vocazione di piattaforma di incontro tra cantieri, dealer, broker, operatori specializzati, istituzioni e

pubblico. La manifestazione ha registrato la presenza di 52 espositori diretti e circa 250 aziende e marchi rappresentati, offrendo una panoramica articolata del comparto, dalle imbarcazioni alla

componentistica, dal design alle tecnologie, fino ai servizi e alle opportunitÃ legate al turismo nautico.



Il format ha saputo affiancare alla dimensione espositiva un programma di attivitÃ rivolte a pubblici diversi, con prove in acqua, uscite in barca, iniziative dedicate alla vela inclusiva, momenti di formazione e orientamento professionale, incontri sullâ€™innovazione e appuntamenti di divulgazione ambientale.



Tra i momenti piÃ¹ significativi delle passate edizioni figurano il Salone delle idee, il Premio nazionale Design nautico, il Premio Donna del mare e il Premio alla carriera. Iniziative che testimoniano la volontÃ di fare di Sottocosta non soltanto una vetrina commerciale, ma anche un luogo di confronto sui temi della progettazione, della ricerca, delle competenze e del futuro della nautica.