Nuova Pescara, il rinvio al 2029 Ã¨ una grave ferita alla credibilitÃ  delle istituzioni

Dodici anni dopo il referendum del 2014, la Nuova Pescara non Ã¨ ancora nata. E mentre cittadini e imprese attendono da oltre un decennio la realizzazione di un progetto di modernizzazione amministrativa e sviluppo territoriale, la politica regionale ha deciso di spostare ancora una volta in avanti la data della fusione, fissandola al 1Â° febbraio 2029.

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ritiene che questa decisione ponga una questione di straordinaria gravitÃ istituzionale, prima ancora che amministrativa ed economica.

Per Lorenzo Dattoli, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico "Il rinvio al 2029 Ã¨ un segnale grave, perchÃ© prolunga un'incertezza che dura ormai da dodici anni e mette in discussione la credibilitÃ delle istituzioni. Nel 2014 i cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore si sono espressi sulla fusione; quel risultato Ã¨ stato recepito dal legislatore regionale e deve essere rispettato, non rimesso continuamente in discussione.

La Nuova Pescara Ã¨ una scelta strategica per il futuro dell'area: puÃ² rafforzare la capacitÃ amministrativa, coordinare i servizi e sostenere la competitivitÃ del territorio. Le identitÃ delle singole comunitÃ restano un valore; una cittÃ piÃ¹ integrata puÃ² valorizzarle, dando loro strumenti piÃ¹ efficaci per affrontare le sfide dello sviluppo.

Come Confindustria chiediamo alla Regione e alle amministrazioni coinvolte di fare chiarezza sulle ragioni del rinvio, sugli adempimenti ancora da completare e sui costi che questa ulteriore attesa comporta per cittadini e imprese. Dopo dodici anni, servono responsabilitÃ , trasparenza e tempi certi. Il territorio non puÃ² continuare a pagare il prezzo di una riforma che non riesce a compiersi"

Non si puÃ² chiedere ai cittadini di esprimersi attraverso un referendum, approvare una legge che ne recepisce l'esito e poi continuare a rinviare per anni l'attuazione di quella volontÃ .

Nel maggio del 2014 i cittadini dei tre Comuni si pronunciarono favorevolmente alla fusione. Per ottenere la prima legge regionale istitutiva si dovette attendere il 24 agosto 2018, ben quattro anni dopo. In quel periodo numerose associazioni rappresentative della societÃ civile, delle professioni e del mondo produttivo si mobilitarono, dando vita a un'associazione per l'attuazione del referendum, proprio per evitare che l'inerzia politica impedisse di tradurre in realtÃ la volontÃ espressa dagli elettori.

A quella legge sono seguiti ulteriori rinvii, fino alla legge regionale del 2023, che aveva fissato al 1Â° gennaio 2027 la nascita del nuovo Comune.

Oggi, nell'ottobre 2026, ci troviamo di fronte all'ennesimo slittamento. E, fatto ancora piÃ¹ preoccupante, viene prospettata una nuova consultazione popolare che rischia di rimettere in discussione un percorso democratico e legislativo giÃ compiuto.

IL RISPETTO DEL REFERENDUM Ãˆ UNA QUESTIONE DI DEMOCRAZIA E DI VALORI COSTITUZIONALI

La nostra Associazione considera politicamente e istituzionalmente inaccettabile che la volontÃ popolare venga sottoposta a una continua verifica ogni volta che la sua attuazione incontra resistenze.

I principi costituzionali di partecipazione democratica, buon andamento e imparzialitÃ dell'amministrazione pubblica non possono essere richiamati soltanto nelle dichiarazioni solenni. Devono orientare concretamente l'azione delle istituzioni.

Il referendum del 2014, pur avendo natura consultiva, ha prodotto un risultato che Ã¨ stato successivamente recepito dal legislatore regionale.

Non Ã¨ accettabile trasformare uno strumento di partecipazione democratica in un procedimento senza fine, nel quale la volontÃ dei cittadini resta subordinata alla disponibilitÃ della politica a darle attuazione.

A rendere ancora piÃ¹ delicata la situazione intervengono le pronunce del TAR Abruzzo del 29 maggio 2026, che hanno annullato i referendum comunali promossi da Montesilvano e Spoltore, evidenziando la competenza regionale sulla materia e la sovrapposizione con la consultazione giÃ svolta nel 2014.

Non ignoriamo che la Regione disponga di proprie prerogative legislative. Ma proprio per questo riteniamo indispensabile che ogni ulteriore decisione sia accompagnata da motivazioni trasparenti, rigorose e rispettose del percorso democratico giÃ compiuto.

Chi sostiene nuovi rinvii o la ripetizione del referendum dovrÃ assumersene integralmente la responsabilitÃ politica e istituzionale davanti ai cittadini, alle imprese e alla storia di questo territorio.

Non Ã¨ sufficiente invocare difficoltÃ tecniche e organizzative. Occorre spiegare perchÃ©, dopo dodici anni, tali difficoltÃ non siano state superate, quali responsabilitÃ abbiano determinato i ritardi e perchÃ© le istituzioni non siano state in grado di rispettare gli impegni assunti.

UNA POLITICA CHE DIFENDE GLI ASSETTI ESISTENTI INVECE DI COSTRUIRE IL FUTURO

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico osserva con crescente preoccupazione un quadro nel quale il mantenimento delle attuali strutture amministrative sembra prevalere sulla necessitÃ di costruire un governo unitario, efficiente e moderno dell'area metropolitana.

Il rischio che denunciamo Ã¨ chiaro: che la conservazione degli equilibri politici, degli incarichi e delle posizioni istituzionali diventi piÃ¹ importante dell'efficienza dei servizi e dell'interesse generale.

Non intendiamo attribuire indiscriminatamente intenzioni personali a singoli amministratori. Ma chiediamo una risposta pubblica a una domanda che non puÃ² piÃ¹ essere elusa: quali vantaggi concreti derivano ai cittadini e alle imprese dal mantenimento di tre amministrazioni separate per un territorio che vive giÃ come un'unica realtÃ urbana, economica e sociale?

La difesa delle identitÃ locali Ã¨ un valore. Non puÃ² perÃ² diventare il pretesto per conservare duplicazioni organizzative, frammentazioni decisionali e costi che potrebbero essere razionalizzati.

Una cittÃ unica non significa cancellare le comunitÃ di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Significa dare loro una capacitÃ amministrativa piÃ¹ forte, servizi coordinati e una rappresentanza territoriale adeguata alle sfide contemporanee.

IL COSTO DELLA MANCATA FUSIONE: NON SOLTANTO SPESA PUBBLICA, MA OPPORTUNITÃ€ PERDUTE

Il rinvio al 2029 non Ã¨ economicamente neutro.

Per altri due anni e un mese rispetto alla precedente scadenza continueranno a operare tre strutture comunali autonome, con bilanci, organi istituzionali, procedure, apparati amministrativi e sistemi decisionali distinti.

Non tutte queste spese sono automaticamente eliminabili con una fusione, ma Ã¨ evidente che il Comune unico offrirebbe la possibilitÃ di razionalizzare le funzioni sovrapposte, integrare i servizi, programmare gli investimenti e ottenere economie di scala.

Vi sono poi i possibili effetti sui contributi statali connessi alle fusioni comunali, la cui decorrenza e concreta disponibilitÃ devono essere attentamente verificate.

A questi elementi si aggiungono costi indiretti difficili da quantificare, ma non per questo meno importanti: tempi amministrativi piÃ¹ lunghi, pianificazione territoriale frammentata, minore coordinamento della mobilitÃ , duplicazione di procedure e difficoltÃ nel costruire strategie unitarie di attrazione degli investimenti.

Per il sistema produttivo questi fattori si traducono in minore competitivitÃ .

Ogni anno di ritardo Ã¨ un anno sottratto alla possibilitÃ di costruire un'amministrazione piÃ¹ efficiente e un territorio piÃ¹ attrattivo per le imprese, i lavoratori e gli investitori.

La Nuova Pescara non Ã¨ soltanto un progetto di riordino amministrativo. Ãˆ una scelta strategica che puÃ² rafforzare il ruolo dell'Abruzzo nell'economia adriatica, migliorare il coordinamento delle infrastrutture, sostenere lo sviluppo delle attivitÃ produttive e accrescere la qualitÃ dei servizi pubblici.

LA RESPONSABILITÃ€ DI CHI DECIDE

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ritiene indispensabile che la Regione e le amministrazioni coinvolte rendano pubblici i costi del rinvio, le ragioni puntuali degli adempimenti ancora incompleti, le risorse giÃ impiegate per il processo di fusione e i risultati concretamente conseguiti.

La responsabilitÃ istituzionale non puÃ² dissolversi dietro un nuovo cronoprogramma.

Dopo dodici anni non Ã¨ piÃ¹ il momento di annunciare la Nuova Pescara. Ãˆ il momento di rispondere di ciÃ² che non Ã¨ stato realizzato.

La nostra Associazione continuerÃ a richiamare le istituzioni al rispetto della volontÃ espressa dai cittadini, alla trasparenza delle decisioni e alla necessitÃ di una pubblica amministrazione capace di accompagnare lo sviluppo.

Il futuro dell'area metropolitana non puÃ² essere ostaggio di rinvii indefiniti nÃ© di una politica percepita come piÃ¹ attenta alla distribuzione delle poltrone che alla qualitÃ dei servizi.

Il referendum non puÃ² diventare una promessa revocabile. La credibilitÃ delle istituzioni si misura anche dalla capacitÃ di dare seguito agli impegni assunti davanti ai cittadini.

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico chiede che il confronto torni immediatamente sul terreno dei risultati, delle responsabilitÃ e dei tempi certi, perchÃ© il territorio non puÃ² continuare a pagare il prezzo dell'incapacitÃ di portare a compimento una riforma avviata nel 2014.