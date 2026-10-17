'Abruzzo attrattivo', il ministro del Turismo Mazzi allo stand regionale del TTG di Rimini

Prosegue al TTG Travel Experience di Rimini la partecipazione congiunta della Regione Abruzzo e del sistema camerale abruzzese, impegnati nella promozione dell’offerta turistica regionale e nel consolidamento delle relazioni con gli operatori del mercato nazionale e internazionale.

“Anche quest’anno il TTG di Rimini si sta confermando un appuntamento strategico per la promozione turistica dell’Abruzzo, come dimostra la forte adesione degli operatori, che riconoscono nella manifestazione un’occasione concreta per sviluppare relazioni commerciali e nuove opportunità di mercato”, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario.

Oltre alle tante occasioni di business per gli operatori, registrata la visita allo stand abruzzese del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che è stato accolto dai dirigenti del Dipartimento del Turismo della Regione Abruzzo, dalla presidente della Camera di Commercio di Teramo, Antonella Ballone, dal vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Chieti- Pescara, Lido Legnini, e dal presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro.

Un momento significativo durante il quale il Ministro si è trattenuto anche per un confronto con gli operatori, e ha ribadito l’importanza di rafforzare le sinergie territoriali a sostegno della competitività delle destinazioni italiane, e ha lodato l’Abruzzo come un modello di eccellenza per la capacità della Regione e del sistema camerale di fare squadra e di condividere strategie e obiettivi.

‘Luci’, poi, sulla dodicesima edizione di Abruzzo Attrattivo, l’evento professionale dedicato al turismo attivo ed esperienziale, in programma il 2 e 3 dicembre all’Aurum di Pescara. L’iniziativa è promossa da Federpate-Confesercenti, in collaborazione con diversi partner istituzionali e di settore, tra cui la Regione Abruzzo e le Camere di Commercio abruzzesi, e vedrà quest’anno una nuova partnership con l’Aeroporto d’Abruzzo.

Nel corso della presentazione è stato sottolineato il ruolo strategico della connettività aerea per lo sviluppo turistico regionale, insieme alla necessità di rafforzare i collegamenti interni e migliorare la qualità complessiva dei servizi destinati ai visitatori.

L’edizione 2026 di Abruzzo Attrattivo punterà sul confronto tra professionisti, sulla formazione e sulle opportunità di commercializzazione dell’offerta regionale. Tra gli appuntamenti previsti, incontri con tour operator e approfondimenti dedicati all’internazionalizzazione, ai collegamenti aeroportuali e allo sviluppo di un turismo sostenibile e capace di valorizzare le specificità dei territori. Inoltre, all’interno di in Abruzzo Attrattivo, il 3 dicembre, sarà ospitato il BTO on Tour, organizzato dalla Camera di commercio Chieti Pescara, un’iniziativa dedicata all’innovazione e alle nuove competenze nel settore turistico.