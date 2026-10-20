Caro gasolio, mobilitazione di Coldiretti Abruzzo all'Emiciclo

Conto alla rovescia per la mobilitazione di Coldiretti Abruzzo a tutela del mondo agricolo.
MercoledÃ¬ 21 ottobre, alle ore 11, gli agricoltori delle 4 province torneranno davanti a Palazzo dellâ€™Emiciclo, sede del Consiglio regionale, allâ€™Aquila, per manifestare contro il caro gasolio e per chiedere alla Regione un intervento concreto a sostegno delle imprese agricole, sempre piÃ¹ schiacciate dallâ€™aumento dei costi di produzione.
La manifestazione si svolgerÃ nella stessa giornata in cui Ã¨ prevista la seduta del Consiglio regionale, per ribadire la necessitÃ di risposte tempestive ed efficaci alle difficoltÃ che stanno mettendo a rischio la sostenibilitÃ delle aziende agricole.
Al centro della mobilitazione, la richiesta di attivare uno sconto retroattivo sul gasolio agricolo utilizzato e da utilizzare, attraverso un intervento capace di alleggerire il peso dei rincari sui bilanci aziendali. Una richiesta che Coldiretti Abruzzo torna a portare allâ€™attenzione delle istituzioni regionali, affinchÃ© alle criticitÃ denunciate dagli agricoltori seguano provvedimenti concreti.
Di seguito i gli interventi di Pietropaolo Martinelli, presidente regionale di Coldiretti Abruzzo, e Marino Pilati, direttore Coldiretti Abruzzo che illustrano le motivazioni della mobilitazione e la necessitÃ di un intervento concreto contro il caro gasolio.