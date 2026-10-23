Emergenza viabilità, 54 sindaci abruzzesi scrivono a Governo e Regione

Sono 54 i sindaci abruzzesi che in una lettera indirizzata alle istituzioni (Presidente del Consiglio, ministri delle Infrastrutture e dell’Economia, parlamentari abruzzesi, Presidente della Giunta regionale, consiglieri regionali) chiedono di porre rimedio alle gravi carenze e al dissesto, che oramai hanno assunto le fattezze di “grave emergenza”, delle strade comunali e provinciali.

L’iniziativa è stata promossa dal sindaco di Tollo Angelo Radica, primo firmatario, che ha ripreso una proposta fatta lo scorso anno dal sindaco di Atessa Giulio Borrelli e ribadita quest’anno alla fiera Val di Sangro Expo.

Si legge nella missiva: “Anni di sotto-finanziamento e la fragilità idrogeologica del territorio hanno creato un fabbisogno di investimenti stimato in milioni di euro per ogni Comune. Le mancate manutenzioni straordinarie mettono quotidianamente a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni e determinano buche, cedimenti, frane e dissesti che rendono pericoloso il transito ai cittadini che si recano a lavoro, a portare i figli a scuola, a fare la spesa, ostacolano le attività economiche, oltre a costituire un problema per i turisti che nonostante tutti questi disagi e in assenza di una politica settoriale organica scelgono ancora l’Abruzzo come meta. Inoltre il dissesto delle strade espone i sindaci a responsabilità civili e penali dirette per omessa custodia e mancata messa in sicurezza, pur in assenza di risorse strutturali. Tale condizione non è più sostenibile”.

I primi cittadini chiedono che “il Governo e la Regione Abruzzo dispongano con urgenza uno ‘stanziamento adeguato’ da destinare ai Comuni abruzzesi per manutenzione straordinaria di strade comunali e provinciali e rimozione frane, consolidamento versanti e ripristino della transitabilità in sicurezza”.

Nello specifico “per quanto attiene alla Regione si chiede di rifinanziare il ‘Fondo Unico Regionale per la viabilità’, un obbligo di legge, definanziato nel corso degli anni. Si propone che le risorse siano assegnate tramite ‘avviso pubblico regionale/nazionale’, sulla base di ‘criteri oggettivi di priorità’ (stato di dissesto, pericolosità, popolazione servita, viabilità scolastica e di collegamento) e nel rispetto del ‘principio di rotazione’, al fine di garantire equità e tempestività a tutti i territori, a partire dai piccoli Comuni.