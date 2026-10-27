Massimiliano Iocco nell'Advisory Board di Federmeccanica in rappresentanza dell'Abruzzo

“Nel 1994 entravo per la prima volta in officina. Il 22 ottobre sono entrato nell'Advisory Board di Federmeccanica, in rappresentanza dell'Abruzzo”.

Lo annuncia Massimiliano Iocco, imprenditore originario di Cupello, fondatore e general manager della Iocco srl e presidente della Sezione Meccatronica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

"In mezzo - dice ancora Iocco - trentadue anni di fabbrica: macchine utensili, manutenzione e qualità, poi ufficio tecnico, progettazione e direzione di impianti. Nel 2010 ho fondato Iocco, che oggi progetta e realizza impianti tecnologici per le aziende manifatturiere ed esporta oltre il 99% della sua produzione.

Al tavolo nazionale porterò la voce di un territorio che corre. Nel primo semestre 2025 l'export abruzzese è cresciuto del 10,1%, quasi cinque volte la media italiana, e la nostra specializzazione nella filiera automotive è tra le più rilevanti del Paese.

Dietro questi numeri ci sono grandi stabilimenti e tante piccole e medie imprese che ogni giorno competono sui mercati internazionali.

Tre impegni concreti: