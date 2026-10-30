A Montesilvano apre Next Step Junior, l'Academy educativa dedicata alla crescita dei bambini

A Montesilvano nasce una nuova realtÃ dedicata all'educazione e alla crescita dei piÃ¹ piccoli. Ãˆ Next Step Junior, un'Academy educativa rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, che apre la propria sede in Via Marinelli 16 e si presenta alle famiglie del territorio con tre giornate di Open Day, in programma il 31 ottobre, 7 e 8 novembre. Il progetto nasce con l'obiettivo di accompagnare ogni bambino alla scoperta delle proprie capacitÃ e inclinazioni, attraverso esperienze che uniscono apprendimento, sperimentazione e crescita personale. Una proposta che non si limita alle competenze scolastiche, ma guarda alla crescita del bambino nel suo insieme, aiutandolo a conoscere i propri punti di forza, acquisire sicurezza e affrontare le sfide quotidiane con maggiore autonomia.

A distinguere Next Step Junior Ã¨ la proposta di un percorso educativo continuativo, costruito attraverso un metodo che integra apprendimento, attivitÃ pratiche e osservazione individuale. Il programma prevede 160 ore distribuite in dieci mesi, con due incontri settimanali, e si sviluppa attraverso cinque fasi: Discovery, Consapevolezza, Empowerment, Focus naturale e Trasformazione. Le attivitÃ , calibrate sulle diverse fasce d'etÃ , spaziano dal teatro alla musica, dall'arte all'inglese, fino ai laboratori di logica e problem solving. Ogni esperienza Ã¨ pensata per aiutare i bambini a sviluppare competenze che vanno dalla concentrazione alla comunicazione, dalla collaborazione alla capacitÃ di organizzarsi e gestire le difficoltÃ . Un ruolo importante Ã¨ riservato anche alla scoperta delle attitudini individuali e allo sviluppo di un proprio metodo di apprendimento, rispettando i tempi e le caratteristiche di ciascun bambino. Il percorso prevede il coinvolgimento di figure educative e professionisti specializzati, oltre a strumenti di osservazione come il Diario di Bordo, attraverso cui seguire i progressi e mantenere un dialogo costante con le famiglie.

Alla base di Next Step Junior c'Ã¨ anche una riflessione personale dei suoi ideatori, nata dal desiderio di offrire ai propri figli un'esperienza educativa capace di accompagnarli nella crescita, oltre il contesto scolastico. Â«Quando abbiamo iniziato a pensare a Next Step Junior, siamo partiti anche da una domanda molto semplice, da genitori: che cosa vorremmo per i nostri figli? Volevamo un luogo in cui potessero scoprire le proprie capacitÃ , fare nuove esperienze e imparare, un passo alla volta, a cavarsela da soli. Per noi Ã¨ importante anche il rapporto con le famiglie: prima di iniziare un percorso bisogna conoscersi, capire se si condividono gli stessi obiettivi e scegliere di lavorare insiemeÂ», spiega Anass Ettabari, founder di Next Step Junior.

Con l'apertura della sede di Montesilvano, l'Academy vuole mettere questa visione a disposizione delle famiglie del territorio, creando uno spazio in cui bambini con interessi e caratteristiche differenti possano mettersi alla prova, imparare anche dagli errori e acquisire progressivamente fiducia nei propri mezzi. Open Day il 31 ottobre, 7 e 8 novembre Per presentare il progetto alla cittÃ , Next Step Junior organizza tre giornate di Open Day presso la nuova sede di via Marinelli 16, a Montesilvano. Gli appuntamenti offriranno a genitori e bambini l'opportunitÃ di visitare gli spazi, incontrare i referenti dell'Academy e conoscere piÃ¹ da vicino il metodo, le attivitÃ e le modalitÃ di partecipazione.

La partecipazione Ã¨ su prenotazione. Alla guida di Next Step Junior ci sono Anass Ettabari e Mariele Angelis, che hanno unito le rispettive esperienze professionali per dare vita a un progetto educativo dedicato alle nuove generazioni. Anass Ettabari, Senior Manager con oltre 15 anni di esperienza nella gestione di team e progetti internazionali, ha ricoperto ruoli manageriali e direzionali in EssilorLuxottica ed Ã¨ Coordinatore Regionale di Federmanager Giovani Abruzzo-Molise. Mariele Angelis, capitano in congedo e Leadership Trainer, si Ã¨ formata presso l'Accademia Militare di Modena, maturando esperienze operative in contesti Nato e nel settore dell'intelligence. Oggi lavora come analista geopolitica. Insieme hanno scelto di mettere le proprie competenze al servizio di un percorso che accompagni i bambini nello sviluppo dell'autonomia, della fiducia in sÃ© stessi e della capacitÃ di affrontare nuove sfide. Informazioni e contatti.