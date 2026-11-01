Un nuovo appuntamento con la cultura e la lingua inglese: torna l'English Book Club da Flower Burger Pescara

Pescara si prepara a vivere una nuova ed entusiasmante serata all'insegna della condivisione culturale e della pratica linguistica. Torna infatti l'English Book Club, l'appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della lettura e delle lingue straniere, che sceglie nuovamente la vivace e accogliente cornice di Flower Burger Pescara per il suo secondo incontro ufficiale.

L'evento nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio inclusivo e stimolante in cui i partecipanti possono mettersi in gioco parlando liberamente in inglese, rompendo ogni timidezza e migliorando la propria padronanza della lingua in un contesto informale e amichevole. Non si tratta di una tradizionale lezione scolastica, bensÃ¬ di un momento di aggregazione pensato appositamente per chi desidera trascorrere una serata rilassante lontana dai ritmi frenetici della routine quotidiana.