Carta Dedicata a Te, pubblicato l'elenco dei 1.181 beneficiari di Pescara

Ãˆ stato pubblicato oggi sul sito internet del Comune l'elenco dei beneficiari, selezionati dall'INPS e residenti nel Comune di Pescara, della misura "Carta Dedicata a Te 2026/2027" che comporta, per ogni nucleo familiare avente diritto, l'erogazione di un contributo economico annuo di 500 euro, versato in una unica soluzione. I beneficiari, a Pescara, sono 1181, e sono stati individuati dall'Inps.

Per individuare se il proprio nucleo familiare Ã¨ beneficiario, occorre ricercare nell'elenco pubblicato dal Comune il Protocollo INPS dell'ISEE 2026 e il codice fiscale con caratteri criptati dell'intestatario della DSU/ ISEE. I beneficiari che hanno usufruito anche nel 2025 della Carta Dedicata a Te NON dovranno recarsi negli Uffici Postali in quanto l'importo sarÃ accreditato sulla Carta Postepay di cui si Ã¨ giÃ in possesso. In caso di smarrimento della Carta del precedente anno si potrÃ richiedere la sua sostituzione all'Ufficio Postale presentando allo sportello:

* un documento di identitÃ in corso di validitÃ ;

* il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

* la denuncia presentata all'AutoritÃ Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

COME FUNZIONA LA CARTA: TEMPI E SCADENZE

Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento nominative, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate presso gli Uffici Postali abilitati al servizio.

Prima ricarica:

500 euro a novembre 2026; per non perdere il credito sarÃ necessario effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza del beneficio e la possibilitÃ di utilizzare la carta.

Seconda ricarica:

500 euro ad Aprile 2027; per non perdere il credito sarÃ necessario effettuare almeno un pagamento entro il 31 agosto 2027, pena la decadenza del beneficio e la possibilitÃ di utilizzare la carta.

L'intero credito disponibile sulla carta dovrÃ essere utilizzato entro il 10 ottobre 2027. La Carta Ã¨ utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa che esporranno in luogo ben visibile, in zona di accesso dell'esercizio commerciale, il logo dell'iniziativa.

CHI NE HA DIRITTO

Per accedere al contributo non Ã¨ necessario presentare domanda. Possono ricevere la carta i nuclei familiari con Isee inferiore a 15.000 euro, residenti in Italia e con iscrizione di tutti i membri all'anagrafe comunale, che rispettano i seguenti requisiti in ordine di prioritÃ decrescente:

a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012. La prioritÃ Ã¨ data ai nuclei con indicatore Isee piÃ¹ basso;

b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008. La prioritÃ Ã¨ data ai nuclei con indicatore Isee piÃ¹ basso;

c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti. La prioritÃ Ã¨ data ai nuclei con indicatore Isee piÃ¹ basso.

Il contributo non spetta ai nuclei che risultano percettori di:

a) Assegno di inclusione;

b) Carta acquisti;

b2) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertÃ che preveda l'erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale).

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di:

c) Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI o IndennitÃ mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL;

d) IndennitÃ di mobilitÃ ;

e) Fondi di solidarietÃ per l'integrazione del reddito;

f) Cassa integrazione guadagni-Cig;

g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.