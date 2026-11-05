"Mobility Survey" - Indagine sulla Mobilità rivolta alla Comunità Accademica della "d'Annunzio"

Dal 5 al 22 novembre 2026, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara promuove la Mobility Survey, un’indagine dedicata agli spostamenti casa-università di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e personale delle cooperative che operano nelle sedi dell’Ateneo.

L’obiettivo è conoscere come la comunità universitaria raggiunge le sedi di studio e di lavoro: quali mezzi utilizza, quanto tempo impiega, quali difficoltà incontra e quali condizioni potrebbero favorire scelte di mobilità più sostenibili.

Le informazioni raccolte contribuiranno alla predisposizione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), lo strumento attraverso cui l’Ateneo individua e programma interventi per migliorare gli spostamenti quotidiani, ridurne l’impatto ambientale e rendere più accessibili le proprie sedi.

Il coinvolgimento degli studenti permetterà di estendere l’analisi alle esigenze di chi raggiunge l’Università per frequentare le lezioni e usufruire dei servizi.

I risultati aiuteranno a valutare possibili iniziative, come agevolazioni per il trasporto pubblico, condivisione dell’auto e spazi attrezzati per le biciclette.

Offriranno inoltre una base concreta per il confronto con le amministrazioni locali e le aziende di trasporto su collegamenti, fermate e orari.

La partecipazione di tutti è importante: un numero ampio di risposte consentirà di costruire un quadro più rappresentativo delle esigenze della comunità universitaria e di orientare le proposte sulla base delle esperienze di chi vive ogni giorno l’Ateneo.

Come partecipare

Sono disponibili di seguito due link a dei questionari, uno per gli studenti e uno per il personale.

La compilazione richiede poco più di dieci minuti e dovrà essere completata entro il 22 novembre 2026.

Per accedere è necessario registrarsi con il proprio indirizzo e-mail istituzionale o della cooperativa di appartenenza e impostare una password.

I risultati saranno restituiti in forma aggregata, senza identificare i singoli partecipanti.

Per assistenza è possibile scrivere a support@movesion.com .

Prendi parte al cambiamento: ogni risposta conta!