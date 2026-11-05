Lâ€™innovazione abruzzese protagonista a SMAU Milano

Lâ€™Abruzzo continua a investire nellâ€™innovazione, nei giovani talenti e nelle nuove idee imprenditoriali, portando le proprie eccellenze sui principali palcoscenici nazionali. Dopo la partecipazione al We Make Future di Bologna, la Camera di Commercio Chieti Pescara ha accompagnato in questi giorni (3 e 4 novembre) dieci startup abruzzesi a SMAU Milano, uno dei piÃ¹ importanti appuntamenti italiani dedicati allâ€™Open Innovation, per favorire lâ€™incontro con grandi imprese, investitori e potenziali partner industriali.

La collettiva regionale, promossa dalla Regione Abruzzo, dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dalla sua Agenzia di Sviluppo, ha portato a Milano il messaggio Â«Abruzzo â€“ Innovatori di NaturaÂ», con dieci realtÃ innovative attive nei settori dellâ€™intelligenza artificiale, della cybersecurity, dellâ€™efficienza energetica, della mobilitÃ elettrica, dellâ€™agritech e della trasformazione digitale: Now Vision, Evometrika, GPlus Technology, Zerowire, Ikariagroup, Ctexpertise, L.A.I.A., D&D, Anostra e ADDO.

Un percorso che testimonia la volontÃ di accompagnare le imprese innovative oltre i confini regionali, creando occasioni di visibilitÃ e sviluppo commerciale. Â«Lâ€™Abruzzo ha energie, competenze e talenti che meritano di essere valorizzati e accompagnati nei percorsi di crescita. Come sistema camerale abbiamo scelto di investire con convinzione sui giovani, sulle startup e sulle idee innovative, perchÃ© rappresentano una componente fondamentale della competitivitÃ futura del nostro territorio. La partecipazione al We Make Future di Bologna, oggi a SMAU Milano e il prossimo 27 novembre a SMAU Abruzzo, nellâ€™ambito di Visionaria, non sono iniziative isolate, ma tappe di una strategia che punta a costruire un ecosistema dellâ€™innovazione solido, aperto e connesso con i principali attori nazionali e internazionali. Attraverso la nostra Agenzia di Sviluppo offriamo alle imprese un'assistenza capillare e qualificata, accompagnandole dalla fase dell'idea alla crescita e alla ricerca di nuove opportunitÃ . Ãˆ un lavoro che si alimenta quotidianamente anche attraverso iniziative di divulgazione, partecipazione agli eventi, attivitÃ di networking e podcast dedicati, perchÃ© l'innovazione deve essere conosciuta, condivisa e sostenutaÂ», dichiara il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever.

Tiziana Magnacca â€“ assessore regionale alle AttivitÃ pruduttive: Â«La partecipazione a SMAU Milano Ã¨ la migliore occasione per promuovere il sistema dellâ€™innovazione made in Abruzzo e consentire alle startup e alle PMI del nostro territorio di confrontarsi e proporsi in un contesto di un piÃ¹ ampio respiro. La Regione ritiene che la visibilitÃ sia un percorso obbligato per favorire alle aziende abruzzesi di misurarsi con le grandi realtÃ nazionali e internazionali e incontrare investitori e partner industriali per sviluppare opportunitÃ per future collaborazioni. Riflessi positivi che non mancheranno di essere apprezzati anche nel prossimo appuntamento regionaleÂ».

Il percorso avrÃ il suo momento culminante il 27 novembre a Pescara con SMAU Abruzzo, allâ€™interno di Visionaria â€“ Adriatic Innovation Forum 2026, il grande appuntamento promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara che riunirÃ imprese, startup, investitori, istituzioni e protagonisti della trasformazione digitale.