Filiera automobilistica, Magnacca al vertice nazionale a Milano: "Segnali positivi da Stellantis"

“In Italia la cura Filosa sta dando i primi risultati positivi con un’inversione di tendenza nella crescita della produzione. Nei primi nove mesi di quest’anno Stellantis ha fatto registrare un più 15 per cento, di fatto divenendo leader del mercato nazionale con una quota di mercato del 30 per cento. Stessa fetta raggiunta dai veicoli commerciali leggeri prodotti in Abruzzo che contribuisce con il 39 per cento all’intero fatturato di Stellantis in Italia. La notizia più rilevante che abbiamo appreso è il pilot project di early engagement con i fornitori di Stellantis e del legame con la catena storica di approvvigionamento con le aziende abruzzesi.

E’ la risposta più chiara e concreta possibile alla richiesta avanzata da Regione Abruzzo circa la tutela dei nostri fornitori, nella consapevolezza che è indispensabile per il futuro dell’industria abruzzese per la salvaguardia dell’occupazione e dei siti produttivi”.

A dichiararlo l’assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca che ha partecipato, in rappresentanza della Regione Abruzzo, assieme a delegazioni di Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, all’assemblea nazionale di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) a Milano su “Il tempo delle scelte responsabili” per fare il punto della situazione che ha visto l’intervento dell’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa.

“Le dichiarazioni del ceo di Stellantis sono il riconoscimento per le nostre richieste che si traduce in un progetto pilota – specifica Magnacca – che vedrà nuove opportunità per i fornitori abruzzesi dell’automotive, anche rispetto alla produzione del nuovo van elettrico previsto nel 2029. Percorso di coinvolgimento dei fornitori già nelle fasi iniziali del progetto per condividerne le finalità. Affermazioni confortanti per le aziende e le maestranze del nostro territorio, un primo importante passo in avanti che produrrà sicuramente benefici”.

“Il nostro impegno è e sarà tutelare il futuro alle aziende del nostro territorio anche rispetto alla produzione in Val di Sangro del nuovo furgone. Una sfida che si vincerà se le aziende si impegnano in termini di competitività e di qualità delle manifatture – conclude l’assessore – per diventare fornitori strategici grazie alla loro storia fatta di competenze e professionalità”.