In riferimento alla segnalazione sull’Ufficio postale di Loreto Aprutino, Poste Italiane si scusa anzitutto con i cittadini interessati per il disagio e li informa che l’attuale rampa è una soluzione di abbattimento delle barriere architettoniche provvisoria.

Per l’ingresso della sede è infatti previsto un intervento definitivo, conforme alla normativa, che prevede la realizzazione di una rampa dotata di corrimano, con un pianerottolo che agevola la manovra di carrozzine e passeggini sia entrata sia in uscita.

In attesa dell’intervento risolutivo sarà installato un pulsante di chiamata per i clienti che necessitano di assistenza per accedere all’ufficio postale.