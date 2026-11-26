Rafforzare l’integrazione tra strada e ferrovia e valorizzare gli interporti come collegamento tra le filiere produttive e i mercati nazionali e internazionali.

È il tema dell’incontro “Intermodalità e nodi logistici: innovazione, sicurezza e competitività per il trasporto del futuro”, organizzato da ANITA, l’Associazione del trasporto e dei servizi per la logistica aderente a Confindustria, insieme a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Interporto d’Abruzzo. L’iniziativa, ospitata presso gli spazi dell’infrastruttura a Manoppello Scalo, si inserisce nel ciclo “I grandi temi del trasporto – Dialoghi sul territorio” di ANITA.

Il combinato strada-ferro coniuga la flessibilità dell’autotrasporto con la capacità della ferrovia di movimentare volumi consistenti sulle distanze più lunghe, utilizzando interporti capaci di raggruppare la domanda di trasporto e governare i flussi. L’Interporto d’Abruzzo, al servizio delle filiere del Centro Italia, nel 2025 ha registrato oltre 100.000 TEU movimentati, con circa il 98% dei flussi riferiti al mercato europeo. Del resto, l’Italia è un’economia di trasformazione e richiede collegamenti efficienti per l’approvvigionamento così come per il trasporto dei prodotti sui mercati esteri: in questo senso l’integrazione tra modalità di trasporto e il potenziamento dei nodi logistici assumono un valore strategico per l’industria nazionale, con la digitalizzazione che offre l’opportunità di aumentare il coordinamento lungo filiera, favorendo l’interoperabilità e la tracciabilità delle merci.

L’incontro, aperto dai saluti di Elio Schettino, Vicesegretario Generale di ANITA, e di Bruna Di Domenico, Presidente della Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha visto gli interventi di Mosè Renzi, CEO di Interporto Val Pescara Srl; Giuseppe Ranalli, componente gruppo tecnico economia del mare di Confindustria e componente autorità di sistema portuale Adriatico centrale; Francesco Giorgini Bernardini, Presidente della Sezione Trasporti Intermodali e Contenitori di ANITA; Silvio Damagini, AD di Mercitalia Rail Srl; Natalino Mori, AD di Sangritana Spa ed Emanuela Di Luca, Direttrice Polo Inoltra ITS Most di Ortona ed è stato moderato dalla giornalista Evelina Frisa.

Elio Schettino, Vicesegretario Generale di ANITA: “L'Associazione, da sempre impegnata a promuovere il combinato strada-ferro come leva di efficienza per le imprese di autotrasporto merci, trova negli hub logistici la regia degli sforzi tesi a consolidare l'intermodalità. Gli interporti sono destinati a trasformare singoli viaggi in una rete logistica efficiente, sicura e sostenibile, avvicinando le filiere produttive ai loro mercati. L'emergenza carburante, inoltre, ha rafforzato il valore dello shift modale, e, in questo senso, il progetto avviato con FS Logistix ha inteso ridurre il fabbisogno energetico delle flotte pesanti. Segno che il combinato terrestre può sostenere la domanda, riducendo consumi e emissioni, ma allo stesso tempo richiede costi competitivi, servizi affidabili, regole UE armonizzate e incentivi nazionali stabili sostenuti da risorse crescenti. In questo senso la digitalizzazione può favorirne il coordinamento, intervenendo sulla tracciabilità e sulla programmazione dei flussi. Con questi incontri, analizzando i grandi temi del trasporto e della logistica, ANITA intende orientare le imprese associate nella gestione della complessità”.

Bruna Di Domenico, Presidente della Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha sottolineato: “Ospitare in Abruzzo una tappa del Roadshow ANITA rappresenta un'importante occasione di confronto su temi strategici per la competitività del sistema produttivo italiano. Intermodalità, innovazione, infrastrutture e capitale umano sono elementi sempre più decisivi per garantire efficienza alle filiere e sostenere la crescita delle imprese. Come Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico riteniamo fondamentale favorire il dialogo tra operatori, imprese e istituzioni affinché la logistica sia sempre più riconosciuta come leva di sviluppo economico e industriale del Paese. In questo percorso un ruolo centrale è svolto anche dalle persone: la competitività della logistica passa infatti non solo attraverso infrastrutture moderne e servizi efficienti, ma anche attraverso la valorizzazione delle professionalità del settore, tema oggi centrale per il futuro dell'autotrasporto e dell'intera filiera logistico-produttiva.”

Mosè Renzi, CEO Interporto Val Pescara Srl ha aggiunto: “Ringraziamo ANITA e Confindustria per averci scelto e coinvolto in questo road show itinerante. L’Interporto d’Abruzzo è un grande successo imprenditoriale, un ecosistema logistico materiale ed immateriale capace di innescare l’evoluzione organizzativa di molte aziende del comparto trasporto&logistica e la crescita e lo sviluppo di tutto il sistema industriale, soprattutto di quello chiamato a competere su scala globale. Ciò è stato possibile grazie ad una importante forza imprenditoriale, che si è avvalsa di una visionaria e geniale strategia di business ed in generale di una incessante interlocuzione costruttiva con gli stakeholder. A partire dal MIT, dagli enti preposti allo sviluppo socio-economico del territorio, dal comune di Manoppello, dalle direzioni compartimentali dell’ente Regione Abruzzo e di RFI, una collaborazione preziosa che non è mai mancata. L’auspicio è che questa partnership pubblico-privata continui ad essere volano di crescita e sviluppo anche in futuro, anzi, che ci possa essere un’accelerazione.”

Nel corso del dibattito Silvio Damagini, AD di Mercitalia Rail, ha sottolineato come per le imprese sia decisivo valutare il costo complessivo della logistica, considerando affidabilità, resilienza ed emissioni. La sfida è rendere il ferro semplice da scegliere: un unico interlocutore, servizi door-to-door, tempi affidabili e vantaggi ambientali misurabili: Mercitalia Rail e FS Logistix puntano su intermodalità, partnership e digitalizzazione per offrire soluzioni logistiche integrate.