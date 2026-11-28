Chiusa, al Padiglione “Daniele Becci” del Porto Turistico Marina di Pescara, la sesta edizione di Visionaria – Adriatic Innovation Forum, l’appuntamento promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dalla sua Agenzia di Sviluppo, che per tre giornate ha riunito imprese, istituzioni, università, startup e giovani talenti intorno ai temi dell’innovazione e della competitività territoriale.

La giornata conclusiva, dedicata all’Open Innovation, ha visto tra i suoi momenti centrali la tappa regionale del Roadshow SMAU Abruzzo, occasione di confronto e approfondimento sui processi di innovazione, sulle nuove tecnologie e sulle opportunità di collaborazione tra imprese, startup e sistema della ricerca. Un momento di dialogo che ha confermato il ruolo di Visionaria come spazio di connessione tra ecosistemi dell’innovazione e luogo in cui far incontrare idee, competenze e nuove prospettive di sviluppo.

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata, la conclusione dell’Hackathon Visionaria 2026, la sfida progettuale che ha coinvolto sei squadre multidisciplinari, per un totale di 28 studenti e studentesse degli atenei abruzzesi: Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e ISIA Pescara Design.

Per tre giorni i giovani partecipanti, affiancati da cinque mentor coordinati da Melting Pro, hanno lavorato a una sfida proposta dall’impresa madrina Oltrematica S.r.l., realtà pescarese specializzata nello sviluppo di piattaforme software per imprese, pubbliche amministrazioni e terzo settore.

Il tema di quest'anno, “Smart Slow Travel”, ha chiamato i team a progettare una soluzione digitale, anche attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale, capace di trasformare uno strumento informativo in un sistema generatore di opportunità economiche per il territorio. L'obiettivo: valorizzare l'offerta turistica delle aree interne delle province di Chieti e Pescara, mettere in rete i piccoli operatori locali, promuovere esperienze e itinerari personalizzati e contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

I sei progetti sono stati presentati sul Main Stage davanti alla giuria, che ha valutato le proposte sulla base di innovazione, esperienza utente e qualità del prototipo, impatto territoriale, fattibilità e capacità di presentazione.

Ad aggiudicarsi l'edizione 2026 dell'Hackathon Visionaria è stato il Team 6, dell'Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, con il progetto “NATIO”. Alla squadra vincitrice è stato assegnato il premio di 2.000 euro messo in palio dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, da ripartire in parti uguali tra i componenti.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione del presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, del Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale e del neoeletto presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, Nicola Durante.

La giornata conclusiva ha dato spazio anche a un'altra importante novità di Visionaria 2026: la prima edizione del format “Storie di chi resta e di chi torna”, nato per raccontare il capitale umano abruzzese attraverso le esperienze di giovani professionisti e talenti che hanno scelto di costruire il proprio percorso in Abruzzo o di tornarvi dopo esperienze formative e lavorative fuori regione.

L'incontro ha proposto quattro testimonianze differenti ma accomunate da un filo conduttore: la possibilità di coniugare esperienze internazionali, crescita professionale e radicamento territoriale.

Protagonisti del confronto Giacomo Ciampoli, Associate Director di Michael Page, rientrato a Ortona dopo 21 anni a Milano; Marco Di Cesare, Global Fleet Manager, oggi in Abruzzo alla guida di attività e team internazionali in 46 Paesi; Lorenzo Orlando, neolaureato a Teramo, tornato dopo esperienze a Madrid e Barcellona; e Marco Baldassarre, Account Director Public Sector di LinkedIn Italia, osservatore privilegiato delle trasformazioni del mercato delle competenze.