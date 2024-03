VenerdÃ¬ Santo, ecco tutte le processioni in programma a Montesilvano

Con l’inizio della Settimana Santa saranno diverse, a Montesilvano, le processioni del Cristo morto che il 29 marzo si dipaneranno nei vari quartieri della città. Eccole qui di seguito.

Nella Chiesa di S. Antonio di Padova, i parrocchiani si raduneranno alle ore 19 e il corteo osserverà il seguente percorso: piazza Marconi, via D’Annunzio, via Vestina, C.so Umberto, via Ruffilli, via D’Annunzio, Chiesa.

Nella parrocchia Beata Vergine Madonna del Monte Carmelo, a Villa Carmine, la processione liturgica prenderà il via alle ore 19.00 e con partenza dalla chiesa grande, procederà in via Madonna del Carmine, via Giovi, via Don Minzoni, via F.lli Cervi, a destra sulla via Vestina, via Vistola, ingresso via Giovi con conclusione del corteo in piazza Guy Moll davanti la chiesa piccola.

Alle 19.45 partirà, invece, la processione della parrocchia di San Giovanni Bosco che percorrerà via Lanciano, via L’Aquila, via Chieti, via Torrente Piomba, Strada Parco, via Loira, via Po, via Ombrone, via Piave, via Loira, via Marinelli, via Sardegna, via Campania, via Sicilia, via Marinelli, Strada Parco lato nord, viale Abruzzo, via Lazio, via Marinelli, via Lanciano.

Nella Parrocchia Beata Vergine Maria Madre della Chiesa di via Sele, la processione partirà intorno alle ore 19, al termine dell’adorazione della Croce. I fedeli si metteranno in movimento percorrendo via Sele, via Imera, via Dora Baltea, via Bacchiglione, via Sangro, via Cervaro, via Sangro, Corso Umberto, via Salso, via Campo di Giove, Corso Umberto, via Ticino, via Imera e via Sele.

A Montesilvano Colle la processione partirà dalla chiesa di San Michele Arcangelo alle ore 20.30 si snoderà per le vie del borgo storico attraverso piazza Umberto I, piazza Calabresi, via Vittorio Emanuele II in andata e ritorno, Chiesa Madonna della Neve.