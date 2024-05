La musica popolare degli Alla Bua apre la festa di San Zopito a Loreto Aprutino

La musica popolare salentina degli Alla Bua (foto Piero Vittoria) ha aperto ieri sera a Loreto Aprutino la festa di San Zopito, che andrà avanti fino al 20 maggio. Una tradizione che affonda le sue radici addirittura nel lontano 1700. Quest’anno sono 313 anni dal miracolo che ha portato la cittadina vestina ad essere conosciuta in tutto il mondo. «La festa patronale è sempre motivo di grande orgoglio per i cittadini loretesi - ha dichiarato il vice sindaco Federico Acconciamessa - Come amministrazione siamo felici del fatto che negli ultimi anni la partecipazione, dei giovani specialmente, sia cresciuta sempre più».

I concerti proseguiranno stasera, alle ore 21:30, con Espana Circo Este, un mix di Pop e Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae. Domani il momento clou dei festeggiamenti. Alle ore 10 il tour “A spasso tra storia e curiosità”, immersi nel centro storico, alla scoperta di storie legate a san Zopito con storici e docenti. Alle ore 19:30 la banda accompagnerà la Sacra Processione durante la quale, al passaggio in piazza delle reliquie del Santo Patrono, ci sarà l’inginocchiamento del bue. A seguire, i fuochi pirotecnici e il concerto di Fiordaliso che chiuderà, di fatto, una tre giorni ricca di emozioni.