Dal 31 maggio al 4 giugno la festa della Madonna dei Sette Dolori: il programma

Come ogni primo fine settimana di giugno, si rinnova puntuale l’appuntamento con la festa in onore della Madonna dei sette dolori, compatrona della città di Pescara. Dal 31 maggio al 4 giugno in Largo Madonna ai Colli ci sarà la consueta e sentitissima celebrazione del culto mariano che ogni anno attira fedeli e turisti. Durante questi giorni il quartiere si animerà di bancarelle, spettacoli, musica e tradizioni. Tra le tradizioni più sentite ci sarà la processione che si svolgerà il 2 giugno e coinvolgerà numerosi devoti e fedeli che porteranno in processione la statua della Madonna per le vie del quartiere.

Durante i festeggiamenti non mancheranno i momenti di aggregazione e di convivialità, con spettacoli di musica, stand gastronomici con specialità locali e serate danzanti che allieteranno le serate dei partecipanti, senza dimenticare i momenti di preghiera e di riflessione, che inizieranno martedì 28 maggio con il Santo Rosario (17,30) e la messa (ore 18) celebrata da M.Rev. P.Leon D’Britto. Appuntamenti che si ripeteranno anche nei giorni a seguire. Il 1 giugno alle 16.30 ci sarà la benedizione degli ammalati impartita da M. Rev. P. Guglielmo Alimonti, mentre la messa di domenica 2 giugno sarà celebrata da Mons. Tommaso Valentinetti.

Il programma civile prevede sabato 1° giugno il live dei PRK, cover di Vasco Rossi; domenica 2 giugno il concerto dei Palasport, cover dei Pooh; lunedì 3 giugno lo spettacolo dei Gemelli di Guidonia.