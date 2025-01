Tanta gente alla 25esima edizione della Befana che vien dal mare

Grande successo anche quest'anno della Befana che vien dal mare, l'appuntamento che rientra ormai nella tradizione della città essendo giunto alla 25esima edizione. Erano le 11:30 quando la vecchina con la scopa è approdata su un'imbarcazione al porto turistico Marina di Pescara accolta da tantissimi bambini che poi hanno avuto modo di salutare personalmente la Befana, vedendola da vicino, e di ricevere in dono i dolciumi che portava nella sua “calza”. Con la protagonista assoluta della giornata c'era Cristian Di Santo, della Società nazionale Salvamento, che ha realizzato la manifestazione, inserita nel cartellone degli eventi natalizi e di fine anno del Comune, “Pescara d'incanto”. Oltre ai cani che si occupano del soccorso in mare, i bambini hanno potuto ammirare anche i gufi (dell'azienda agricola Guferia).

Davanti al sindaco Carlo Masci e agli assessori Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli, la Befana ha invitato i bambini ad “essere bravi con i genitori e i nonni” e ha chiesto a tutti i presenti di dire con lei, ad alta voce, “Viva la pace”, come auspicio per l'anno che si è appena aperto. In piazza della Rinascita, sempre nell'ambito di “Pescara d'incanto”, tanti bambini si sono messi in fila per accedere a “Pompieropoli”, il percorso ludico/formativo allestito dall'Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo: hanno indossato caschetto e pettorina dei vigli del fuoco e, una volta arrivati al termine del percorso, hanno ricevuto il diploma. Oggi pomeriggio, in piazza, alle 17:30 è attesa la Befana che si calerà dall'alto, a cura dei vigili del fuoco.