Festa di Santa Rita da Cascia alla parrocchia Stella Maris

Tutto pronto nella parrocchia Beata Vergine Maria Stella Maris di viale Scarfoglio per la festa di Santa Rita da Cascia che verrÃ celebrata oggi. Â«Da quasi settanta anni i festeggiamenti in onore di Santa Rita sono diventati un grande evento di fede che investe e tocca lâ€™intera cittÃ Â», ricorda il parroco don Mauro Pallini. Sono infatti tantissimi i devoti della Santa che venerano quotidianamente le sacre reliquie conservate dal 1957 nella chiesa della pineta dannunziana. Di seguito il programma, organizzato con il coinvolgimento di tutta la comunitÃ parrocchiale:

ore 8:30 Santa Messa - benedizione delle rose

ore 11 Santa Messa - benedizione delle rose

ore 12 recita della supplica a Santa Rita

ore 18:30 Santo Rosario e litanie a Santa Rita

ore 19 Santa Messa - benedizione delle rose

ore 20 processione lungo le vie della pineta dannunziana