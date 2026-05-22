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Festa di Santa Rita da Cascia alla parrocchia Stella Maris

Tantissimi i devoti che venerano quotidianamente le sacre reliquie conservate dal 1957 nella chiesa della pineta dannunziana

Redazione
Tradizioni
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Tutto pronto nella parrocchia Beata Vergine Maria Stella Maris di viale Scarfoglio per la festa di Santa Rita da Cascia che verrÃ  celebrata oggi. Â«Da quasi settanta anni i festeggiamenti in onore di Santa Rita sono diventati un grande evento di fede che investe e tocca lâ€™intera cittÃ Â», ricorda il parroco don Mauro Pallini. Sono infatti tantissimi i devoti della Santa che venerano quotidianamente le sacre reliquie conservate dal 1957 nella chiesa della pineta dannunziana. Di seguito il programma, organizzato con il coinvolgimento di tutta la comunitÃ  parrocchiale: 

  • ore 8:30 Santa Messa - benedizione delle rose
  • ore 11 Santa Messa - benedizione delle rose
  • ore 12 recita della supplica a Santa Rita
  • ore 18:30 Santo Rosario e litanie a Santa Rita
  • ore 19 Santa Messa - benedizione delle rose
  • ore 20 processione lungo le vie della pineta dannunziana
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