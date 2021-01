La redazione di Pescaranews.net porge i più sinceri auguri di buon compleanno a Giovanni Galeone, ex tecnico del Pescara passato alla storia per aver ottenuto due promozioni dalla Serie B alla A nelle stagione 1986-87 e 1991-92 ed una salvezza in Serie A nella stagione 1987-88. Il "Profeta" spegne 80 candeline.

AUGURI MISTER!